Non ce l’ha fatta la 32enne Valentina Caso: la ciclista è stata travolta e uccisa da un camion cisterna del latte. Il messaggio d’addio della sua associazione: “Eri uno scricciolo, il tuo sorriso rimarrà per sempre nei nostri cuori”.

la 32enne Valentina Caso – meteoweek.comNon ce l’ha fatta Valentina Caso, la 32enne di Magenta. La giovane donna è morta a seguito di un grave incidente verificatosi nella mattina di oggi, mercoledì 4 agosto, a Robecco sul Naviglio, nella prima periferia di Milano. Secondo quanto si apprende dalle fonti, Valentina in sella alla sua bicicletta, quando un camion cisterna del latte che sopraggiungeva nei pressi di un inconcrio l’ha colpita, trascinandola fatalmente lungo la strada. Inutili gli interventi di soccorso.

Muore Valentina Caso, agganciata e trascinata dal camion

Il tragico incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle ore 08:30. Valentina Caso, ciclista 33enne, è stata investita da un camion del latte, nei pressi di una rotonda in via San Giovanni, nella periferia milanese. Un camion l’avrebbe colpita nei pressi di un incrocio, probabilmente non accorgendosi della sua presenza per via dell’angolo cieco. Valentina si stava allenando in bicletta, quando è stata aggangiata e trascinata dalle ruote del mezzo per diversi metri lungo l’asfalto.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte tempestivamente due ambulanze, inviate da Areu, e l’elisoccorso partito da Milano. A nulla, però, sono valsi i tentativi di salvarle la vita: troppo gravi i traumi che la giovane donna ha riportato a seguito della caduta su tutto il corpo. Sotto shock l’autista del camion, anche lui soccorso dal personale medico-sanitario e trasportato al Fornaroli di Magenta.

Giunti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, che hanno provveduto ad effettuare tutti i rilievi di rito e hanno sequestrato sia il camion che la bici della vittima. Entrambi i mezzi sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, così da procedere con le relative indagini sulle esatte cause e dinamiche dell’incidente. Sul posto sono giunti anche gli uomini della polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a liberare l’area.

Valentina Caso, era una grande appassionata di ciclismo e di triathlon, iscritta all’associazione “Tapascione running club”. La stessa associazione che, al sopraggiungere della tragica notizia, l’ha voluta ricordare e salutare così: “Eri uno scricciolo, il nostro scricciolo che non mollava un centimentro in nessuna disciplina. Eri una bomba atomica, partendo dal tuo ultimo amore, il triathlon. Un mondo che hai imparato ad amare e rispettare, sconfiggendo dapprima le tue titubanze con l’acqua fino ad arrivare a competere alle tue prime gare agonistiche. Eri sempre presente a tutte le attività del Team con un entusiasmo coinvolgente e una voglia di fare senza eguali. Sarai sempre la nostra Vale Caso ed il tuo sorriso contagioso resterà scolpito a fondo per sempre in tutti i nostri cuori”.