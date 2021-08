La invita per una cena di lavoro ma è una trappola e la stupra: arrestato

Le aveva proposto un buon lavoro in vigna nel periodo della vendemmia ma era solo una trappola per violentarla. Denunciato e arrestato

Un giovane di 28 anni albanese, ha attirato una ragazza anche lei straniera di 24 anni, in una vera e propria trappola. L’ha portata a cena con la scusa di offrirle un buon impiego in vigna nel periodo della vendemmia. L’ha quindi convinta a fare una passeggiata e, giunti sul Tanaro, ad Asti, l’ha stuprata.

I carabinieri lo hanno arrestato e portato in carcere. È accaduto lo scorso sabato. I due si erano conosciuti la sera stessa, li avevano presentati due amici in comune. Il 28enne aveva invitato la ragazza a cena per discutere della suddetta opportunità di lavoro di cui le aveva accennato. Poi hanno fatto una passeggiata lungo il fiume e lì la violenza.

La ragazza è riuscita a fuggire e a denunciare l’aggressore. I carabinieri lo hanno arrestato dopo aver ricostruito l’accaduto e confermando quanto aveva loro raccontato la ragazza. Ora la 24enne è stata affidata a un centro antiviolenza. Per quanto concerne l’uomo, invece, accusato di violenza sessuale, è ora in carcere a Torino.