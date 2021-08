Partorisce di nascosto e abbandona neonata in giardino. Arrestata 34enne

I fatti risalgono allo scorso 23 luglio quando la donna, dopo aver partorito, ha tentato di uccidere la bambina senza riuscirci.

Una donna di 34 anni è stata arrestata dai Carabinieri per tentato omicidio della bambina che aveva appena partorito. È successo in Salento quando nelle prime ore del mattino del 23 Luglio scorso, la 34enne ha dato alla luce, di nascosto, nella propria abitazione una bambina. Subito dopo il parto, avrebbe tentato di ucciderla ma, non riuscendosi, ha deciso di abbandonarla in giardino.

Tentato omicidio

Dopo aver partorito, la donna avrebbe «posto in essere atti diretti in modo non equivoco a provocarne la morte per poi successivamente abbandonarla nel giardino dell’abitazione, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà» affermano gli agenti. È stato il marito a chiamare il 118 che, arrivato sul posto, ha trovato la bambina con dei tagli sul corpo. Tagli che la 34enne non è stata in grado di giustificare.

LEGGI ANCHE: Scontro tra due treni, il bilancio è tragico: 3 morti e 31 feriti, 4 sono gravi

La bambina è stata trasferita in ospedale ed è ora ricoverata, in buone condizioni al Vito Fazzi di Lecce. La donna ha cercato di giustificarsi dicendo di non sapere di essere incinta. Come lei, anche il marito ha fatto sapere si non essersi mai accorto che lei aspettasse un bambino. La coppia, inoltre, ha già una bambina che è stata tolta loro dai servizi sociali. La 34enne, quindi, è stata arrestata ed è ora i domiciliari presso una comunità riabilitativa assistenziale.