Mel Brooks, leggenda vivente del cinema a 95 anni pubblica la sua autobiografia

Melvin James Kaminsky, meglio noto come Mel Brooks, leggenda del cinema americano, regista, sceneggiatore, comico, compositore e produttore cinematografico, teatrale e televisivo. Un bel bagaglio sulle spalle del 95enne sovrano della risata, noto per le sue parodie che hanno vinto diversi premi: Emmy, Grammy, un Oscar e un Tony Award

Il leggendario attore e regista statunitense Mel Brooks all’età di 95 anni ha deciso di pubblicare un libro di memorie: l’autobiografia si intitola “All About Me! My Remarkable Life in Show Business” e sarà stampata da Ballantine Books (gruppo Random House) il prossimo 30 novembre negli Stati Uniti. Mel Brooks celebre per le sue commedie parodistiche farsesche ha anche registrato un audiolibro che sarà pubblicato simultaneamente da Penguin Random House Audio. Century, un marchio di Penguin Random House Uk, pubblicherà il volume nel Regno Unito e nei Paesi del Commonwealth. Sono previste poi traduzioni in oltre 40 Paesi.

Le memorie copriranno tutta la carriera di Mel Brooks, dalla sua infanzia a Brooklyn al servizio militare nella seconda guerra mondiale, ai suoi primi tempi nel mondo dello spettacolo ed il suo lungo matrimonio con Anne Bancroft, la star di “Il laureato”. In un comunicato dell’editore americano, viene spiegato che Brooks ha infuso nel libro, il suo caratteristico senso dell’umorismo, irriverenza e senso di nostalgia. Questo è un libro di memorie a lungo atteso da un genio comico la cui carriera include film come “Per favore, non toccate le vecchiette”, con cui vinse l’Oscar per la miglior sceneggiatura originale, “Frankenstein Junior” “Mezzogiorno e mezzo di fuoco”, “Balle Spaziale”, “Robin Hood: un uomo in calzamaglia”e “Dracula morto e contento”.

“È stato gioioso e a volte agrodolce scrivere questo libro e rivivere i picchi e le valli del mio incredibile viaggio da Brooklyn a Hollywood a Broadway”, ha dichiarato Brooks. “Spero che i fan si divertano con le storie che ci sono dietro il mio lavoro, e che si divertano davvero a fare questo straordinario viaggio con me”.