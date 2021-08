Alain Delon presto avrà la sua stella sulla Walk of Fame

Alain Delon, leggenda francese del cinema, presto partirà per la California per poter inaugurare sulla nota Walk of Fame, la sua stella. Un progetto in piedi da molti mesi, rallentato dall’epidemia ma anche dalle condizioni fisiche dell’attore 85enne.

La nota Walk of Fame, i due lunghi marciapiedi che corrono lungo l’Hollywood Boulevard e la Vine Street, sulla collina di Hollywood a Los Angeles ospiterà prossimamente anche la stella di Alain Delon. Un progetto che si dovrebbe concretizzare nei prossimi mesi secondo ‘Paris Match’. L’attore dovrebbe partire, accompagnato dalla sua famiglia, dalla figlia Anouchka e dai suoi figli Anthony e Alain-Fabien, malgrado i rapporti non sempre facili nella famiglia Delon, gli eventi tragici, come la morte di Mireille Darc nel 2017 e quella di Nathalie Delon (madre di Anthony) lo scorso gennaio, avrebbero riavvicinato la star al resto della famiglia.

Non è ancora definito quando avverrà effettivamente il viaggio, la cerimonia potrebbe avvenire con la prossima edizione degli Oscar, prevista per la fine di marzo 2022. Per l’attore, che ha cercato di conquistare Hollywood in giovane età, è un omaggio apprezzabile.

La Walk of Fame

Le candidature annuali per le famose stelle, sono circa duecento ma ne vengono selezionate dal comitato solo una ventina. Agli esordi le persone che formavano il comitato erano nomi importanti dello spettacolo come Cecil B. DeMille, Samuel Goldwyn, Jesse Lasky, Walt Disney, Hal Roach, Mack Sennett e Walter Lantz. I selezionati devono pagare 50.000 dollari di tasse, al momento sul percorso sono incastonate 2 691 stelle.