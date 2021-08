Jennifer Aniston e David Schwimmer coppia nella vita reale: arriva la risposta di lui

Gli amanti di Friends già esultavano: Jennifer Aniston e David Schwimmer insieme nella vita reale. La coppia che ha fatto sognare tutti gli amanti della nota serie TV ‘Friends’, Ross e Rachel, in questi ultimi giorni i rumors su una loro relazione ‘reale’ stava facendo sussultare i cuori. È arrivata la risposta di lui.



Aveva scaldato già gli animi e i cuori dell’estate 2021 una presunta relazione tra David Schwimmer e Jennifer Aniston, Ross e Rachel della nota serie TV ‘Friends’, ma è arrivata la smentita. Molti avrebbero voluto vedere i due come una coppia ‘reale’, sui social i fan si erano scatenati tra meme e post di ogni tipo. Da quando poi, durante la reunion tenutasi di recente, per il 25esima anniversario della Serie, i due avevano dichiarato di essere stati davvero attratti l’uno dall’altra, in molti avevano sperato di poterli vedere insieme a oltre 20 anni di distanza.

La smentita di David Schwimmer

Nei giorni scorsi il gossip si era scatenato tra notizie di loro uscite romantiche insieme, e cene. Ma è arrivata subito la smentita del diretto interessato: i due sarebbero solo amici. Schwimmer, infatti, attraverso i suoi portavoce, ha detto al ‘Sun’ che non c’è “nessuna verità” sulle voci che lui e la Aniston stiano uscendo insieme. A far sognare erano state soprattutto le dichiarazioni durante la reunion: “Nella prima stagione, avevo una grossa cotta per Jen”, aveva detto Schwimmer nello speciale condotto da James Corden. “Era una cosa reciproca”, aveva risposto Jennifer Aniston. “Ad un certo punto eravamo entrambi attratti l’uno dall’altro, ma eravamo come due navi che non si incrociavano: uno dei due era sempre impegnato in una relazione. Non abbiamo mai oltrepassato quel limite, ma entrambi…”, aveva aggiunto Schwimmer facendo capire che il pensiero c’era stato.