Amici, Rosa Di Grazia scatto mozzafiato in costume: la svolta sexy

Rosa Di Grazia, una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha condiviso con i suoi fan uno scatto mozzafiato. Ecco di cosa si tratta.

Nata Napoli nel 2000, Rosa ha fin da subito mostrato una gran passione per la danza lottando fino in fondo per poterne fare un lavoro, partecipando prima a Italia’s Got Talent e successivamente a Amici dove ha conquistato il grande pubblico grazie al suo talento.

Rosa Di Grazia su Instagram

La popolarità ottenuta grazie al talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, ha permesso alla ballerina di raggiungere grandi numeri anche sui social network, in particolare su Instagram dove conta più di 460 mila follower. Sulla piattaforma Rosa è molto attiva e ama tenersi in contatto con i suoi fan condividendo momenti di lavoro e divertenti momenti di vita privata.

Lo scatto mozzafiato su Instagram

Recentemente la giovane ballerina ha pubblicato uno scatto mozzafiato in costume che la vede immersa nella natura della periferia romana. La foto non è ovviamente passata inosservata tra i suoi fan tanto da superare i 16 mila like e ricevere centinaia di complimenti nei commenti.

Rosa Di Grazia torna ad Amici?

Attualmente Rosa, visto il successo ottenuto ad Amici e il suo talento, è molto impegnata da un punto di vista lavorativo e tra le possibili novità in arrivo potrebbe esserci il suo ritorno nel talent show di Maria De Filippi in veste di ballerina professionista. L’ipotesi al riguardo è emersa dopo che la ballerina ha mostrato di essere al lavoro con Mattia Tuzzolino, coreografo della scuola di Canale 5 e a sua volta ex concorrente del talent show. Al momento la notizia non è stata confermata da parte della diretta interessata né dalla produzione di Amici ma potrebbe trattarsi di una scelta molto apprezzata da parte dei fan del programma.