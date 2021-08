Justine Mattera scandalosa su Instagram: la reazione inarrestabile dei fans

Sensuale, bellissima, dal sex appeal incontenibile Justine Mattera appare sempre meno in tv ma molto spesso sul suo account Instagram dove non esita a mostrarsi in tutto il suo fascino. Profilo Instagram molto seguito, personaggio dello star system d’anni grazie anche all’ex marito il noto autore Paolo Limiti a cu ha voluto molto bene e le ha dato la possibilità di farsi notare in tv, Justine dedica molta attenzione al suo aspetto fisico anche se molto l’è stato donato da madre natura. Nei giorni scorsi ha condiviso uno scatto in bianco e nero dove si avverte tutta la sua sensualità: busto in primo piano, raccolta su se stessa Justine copre il suo lato A solo con le braccia anche se qualcosa si intravede e manda in visibilio i fans.

Justine Mattera coperta solo dalla braccia

Justine non indossa neanche il reggiseno e questo rende lo scatto molto artistico e decisamente sensuale tale da provocare l’immediata reazione dei fans che l’hanno riempita di complimenti. “Che foto pazzesca!!!” ha commentato Samantha de Grenet, e ancora “Brava Justine 👏” ha dichiarato Antonella Elia. Justine ha osato e ha a quanto pare ha ottenuto l’applauso dei fans e di moltissime colleghe e amiche che hanno apprezzato il suo coraggio di mostrarsi quasi senza veli.

Bella da impazzire Justine ha accompagnato il post che ha lasciato tutti senza fiato e ha ottenuto approvazioni da ogni dove con una didascalia decisamente polemica che fa riferimento ad alcune critiche ricevute nei giorni scorsi. La Mattera ha risposto a chi insinua che non è una buona madre solo perchè non condivide scatti del figlio sui social: “I haters sono così. Se non posti i figli, li hai abbandonati. Se li posti, li sfrutti. Ma saranno cavoli miei? Mica siete obbligati a seguirmi. Le foto rappresentano momenti di vita.”

Justine Mattera iconica sui social: lo scatto incanta il web

Sensuale e bellissima Justine Mattera sa come attirare l’attenzione dei suoi fans e anche quando è intenzionata a condividere un messaggio importante sceglie immagini dove appare in tutto il suo fascino. Lo scatto è sicuramente da urlo ma non distrae totalmente dalle parole che lo accompagnano e che invitano a riflettere ma anche a vivere la quotidianità con il sorriso:

“Non tutti sorridono sempre. Non siamo fatti di plastica. Non vuol dire che non siamo felici. Detto ciò, vi auguro una bellissima estate piena di salite e discese come le migliori montagne russe.(in bici non è male). Osate, Ridete, Vivete. Buona notte a tutti, haters included.” Ha concluso la showgirl certa delle sue scelte per alcuni discutibili.