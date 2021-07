Justine Mattera, scatto bollente sui social: la 50enne si mostra così e fa esplodere Instagram

Bellissima e baciata dal sole, Justine Mattera manda in visibilio i fan con uno scatto postato su Instagram, attraverso il quale si mostra con un fisico sbalorditivo e con un costume che fa girare la testa.

Fisico al Top

Bionda, cinquantenne e con una carica sensuale pazzesca. Justine Mattera qualche giorno fa si è presentata ai suoi follower con due scatti dalle coste ioniche calabresi, che mettono in mostra tutta la sua bellezza. Nata a New York da una famiglia di origini italiane, l’ex moglie del compianto Paolo Limiti, molto somigliante all’icona sexy d’America, Marilyn Monroe, ha un fisico che non ha niente da invidiare alle giovani ventenni.

Del resto il suo impegno nello sport è risaputo. Sappiamo che la bella newyorkese, oggi felicemente sposata con Fabrizio Cassata e madre di Vivienne Rose (nata nel 2009) e Vincent Michael (nato nel 2007), non perde un giorno per allenarsi.

Le giornate di allenamento di Justine Mattera

La Mattera infatti è molto appassionata di sport tanto che gareggia anche come triatleta, con una grinta fortissima. Le sue giornate sono super attive, scandite da momenti di nuoto, corse e bicicletta. Insomma, tenersi in forma è un vero e proprio stile di vita, che visto i risultati su Justine, ispira tantissime donne di tutte le età. “Vivete la vostra miglior vita e vivetela ora”: ha dichiarato.

Proprio a La Gazzetta dello Sport Justine ha fatto sapere che adora tantissimo il nuoto, perchè l’acqua è in un certo senso, il suo habitat naturale. La Mattera infatti ha fatto agonismo del nuoto da 7 anni fino all’università e come ha raccontato, ha praticato nuoto, nuoto sincronizzato, pallanuoto, sub, apnea oltra a fare la bagnina in spiaggia a Rockaway Beach. Non c’è da meravigliarsi se il suo corpo è perfetto, compatto e sodo.

Lo scatto in costume da bagno

Un fisico che qualche giorno fa, la bella Justine ha sfoggiato anche su Instagram. Tra un allenamento e l’altro la sosia di Marilyn Monroe, si concede anche un pò di relax. Dalle spiagge della Calabria, la showgirl si è immortalata in costume da bagno, un modello intero che lascia il ventre scoperto. Inutile sottolineare che lo scatto ha fatto incetta di like oltre a ricevere molti commenti positivi e carichi di complimenti.

Ma come sanno i fan, oltre al nuoto Justine Mattera adora il ciclismo, uno sport che coinvolge tutta la sua famiglia. Recentemente, proprio attraverso un’intervista su Instagram ha dichiarato, che andare in bici la rende davvero felice. Non è un caso che suo marito è un ciclista amatoriale e che i suoi figli corrono nella categoria G5 ed Esordienti. La bellissima americana ha anche partecipato con entusiasmo alla finale della tappa regina del Giro D’Italia Donne 2021.