Uomini e Donne trono Over, che fine ha fatto Carlotta Savorelli? Ecco la dama oggi

E’ stata sicuramente una delle rivelazioni del trono Over di Uomini e Donne edizione 2019-2020 eppure Carlotta Savorelli non è più apparsa nel fortunato programma pomeridiano di Canale 5. Molti fedelissimi del dating show di Maria De Filippi si stanno chiedendo che fine abbia fatto. Scopriamolo

La scomparsa da Uomini e Donne

Dalla sua prima apparizione in Tv ha conquistato il pubblico per il suo modo di fare spigliato e determinato: Carlotta Savorelli, bellissima dama del trono over di Maria De Filippi non è più tornata davanti alle telecamere. Nata a Bologna 36 anni fa, la bionda vocalist, conosciuta meglio come Carlotta Voice, non ha figli ma ha un divorzio alle spalle.

Sarà stata la poca fortuna in amore a spingerla a tentare di trovare l’anima gemella proprio nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne? Esperienza che però si è conclusa improvvisamente e con scarsi risultati. Nonostante l’attesa del pubblico di rivederla in studio, Carlotta nello show non è più ritornata. Ecco perchè c’è chi si chiede cosa stia facendo oggi.

Perchè non è più tornata in studio

Non è difficile scoprire che fine abbia fatto Carlotta Savorelli perchè la bolognese è attivissima sui social. L’ex dama di Uomini e Donne ha iniziato la sua carriera a soli 15 anni e da allora gira tutt’Italia per lavoro. Recentemente è stata anche la voice del Victory Morgana Bay per il closing del Festival di Sanremo.

La Savorelli ha spiegato proprio a Meteoweek che è stata la redazione di Uomini e Donne a decidere di non richiamarla in studio e nonostante i motivi non siano ben chiari, la stessa Carlotta ha deciso di non approfondire.

“La redazione non ha più chiamato. Immagino che loro sappiano perché non mi hanno più richiamata, io non sono tenuta a chiedere delucidazioni”. Ha specificato e ha aggiunto: “Non sono andata via per mia volontà. Sono ancora single e compatibilmente con gli spostamenti nazionali, non avrei problemi a tornare”.

LEGGI ANCHE ———–>Trono over, ricordate Carlotta Savorelli: ecco perché non è più a Uomini e Donne

Cosa fa oggi Carlotta Savorelli

Cosa fa oggi Carlotta Savorelli? E’ tornata alla sua vita di sempre, scandita dalle serate che caratterizzano il suo lavoro ed è diventata anche molto famosa sui social, dove ama tantissimo interagire con i suoi follower, raccontando molto della sua vita privata, del suo lavoro, delle sue opinioni, oltre ad elargire anche consigli di bellezza.

LEGGI ANCHE ———–>Carlotta Savorelli intervista a Meteoweek: da Uomini e Donne ai nuovi progetti | La dama si racconta

Gli ultimissimi post pubblicati su Instagram la immortalano in uno di questi momenti: “È lo spritz ad avere i colori del tramonto o è il tramonto ad avere i colori dello spritz?” E’ la didascalia che accompagna una foto che la immortala in abito da sera nero. Oppure “La mia espressione quando guardo Temptation Island: C’È DEL DISAGIO! I love the way you “abbai” A corredo di una foto simpatica mentre è al lavoro. E infine: “Fate finta che ci sia scritto qualcosa di simpatico!! Domani sera” Sempre al lavoro.