Trono over, ricordate Carlotta Savorelli: ecco perché non è più a Uomini e Donne

Carlotta Savorelli è stata una delle protagoniste del trono over per diversi mesi. Da tempo sparita dagli studi di Uomini e Donne, è stata lei a spiegare i motivi di un’assenza che il pubblico non ha accolto in maniera benevola.

Classe 1985, Carlotta Savorelli ha fatto il suo ingresso a Uomini e Donne nel corso della stagione 2019-2020 attirando, fin da subito, l’attenzione di numerosi cavalieri del parterre maschile. Bionda, bellissima, con un sorriso disarmante e un carattere schietto e sincero, la Savorelli ha fatto fin da subito capire quali fossero le sue reali intenzioni: incontrare l’uomo giusto con cui condividere una parte della sua vita.

Sin dal principio, Carlotta ha iniziato a concentrarsi su Marco Cedolin, ma la frequentazione non si è conclusa nel modo sperato. Poi è stato il turno di Michele Dentice, che l’ha delusa profondamente quando ha deciso di conoscere parallelamente anche Roberta Di Padua. Infine, la Savorelli ha avuto modo di uscire in alcune occasioni con Ruggero D’Andrea ma, anche questa volta, tutto si è concluso dopo poco tempo. Da allora, la dama del trono over è sparita dal piccolo schermo: perché?

Carlotta Savorelli, la verità sull’addio a Uomini e Donne

Intervistata da Meteoweek.com, Carlotta Savorelli non ha avuto problemi nel raccontare la verità sulla sua assenza – per molti ingiustificata – da Uomini e Donne.

Dopo un periodo in cui è stata spesso protagonista dei pomeriggi di Canale 5, la vocalist di origini bolognesi non è stata più contattata dalla redazione di Maria De Filippi.

“La redazione non ha più chiamato – ha commentato lei – . Immagino che loro sappiano perché non mi hanno più richiamata, io non sono tenuta a chiedere delucidazioni”.

Una sorta di mistero, dunque, intorno alla scelta degli autori che lavorano alla realizzazione di Uomini e Donne e sul quale Carlotta ha scelto di non indagare.

Tuttavia, i ricordi della Savorelli nei confronti del dating show di Canale 5 sono molto felici e lei si è detta pronta a tornare a mettersi in gioco qualora venisse ricontattata.

“Non sono andata via per mia volontà – ha aggiunto lei – . Sono ancora single e compatibilmente con gli spostamenti nazionali, non avrei problemi a tornare”.

Leggi anche–>Uomini e Donne, l’appello di Carlotta Savorelli: “Non fatemi sentire sola”

Leggi anche–>Carlotta Savorelli a 27 anni, com’era la dama di Uomini e Donne prima del Trono over

Carlotta Savorelli, chi è la ex del trono over

I fan di Carlotta, che sul suo profilo Instagram conta più di 100mila follower, sono in attesa di rivederla sul piccolo schermo.

Lei, vocalist di numerosi locali notturni della zona bolognese, è molto conosciuta nel suo ambito e, ancor prima di Uomini e Donne, ha avuto alcune esperienze televisive.

Conduttrice televisiva del programma Sportitalia 24, ha anche lavorato per una nota agenzia di comunicazione, ma il lavoro di vocalist nelle discoteche è sempre stato la sua passione.

Divorziata, la Savorelli ha raccontato di essersi sposata e di aver deciso di lasciare il marito nel momento in cui ha compreso che il sentimento non esisteva più.

Oggi single, la ex dama del trono over di Uomini e Donne si è detta anche disposta a fare la tronista dei senior qualora Maria De Filippi glielo proponesse.