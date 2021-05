Buongiorno Mamma, anticipazioni ultima puntata: il colpo di scena finale

Nonostante il dispiacere dei fan, anche per Buongiorno, mamma! è arrivato il momento dell’ultima puntata. Scopriamo insieme alcune anticipazioni.

Buongiorno, mamma! è una miniserie in onda su Canale 5 composta da 6 puntata. Tra i protagonisti della fiction Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta, Serena Autieri, Erasmo Genzini, Beatrice Arnera, Stella Egitto e molti altri volti noti del piccolo schermo.

Trama

La miniserie racconta la storia della famiglia Borghi, una famiglia apparentemente normale. Al centro troviamo la storia d’amore tra Guido e Anna che nonostante le piccole difficoltà procede senza problemi. Proprio quando sembra tutto tranquillo, la vita dei Borghi viene sconvolta dall’arrivo di Agata, un’infermiera con l’obiettivo di scoprire di più del proprio passato. Dal quel momento in poi l’equilibrio della famiglia comincerà a vacillare a causa dei segreti e dei misteri che verranno portati a galla.

Anticipazioni sesta puntata

Nella sesta e ultima puntata di Buongiorno, mamma!, Guido sembra essere preso dai vari problemi con i figli. Inoltre l’uomo è anche in difficoltà a causa del legame con Miriam, che indubbiamente ha portato a far crollare alcune certezze all’interno della famiglia. A questi problemi si aggiungono anche le minacce di Vincenzo Colaprico che in maniera del tutto inaspettata minaccia Borghi sostenendo di avere le prove che lo renderebbero colpevole della morte di Maurizia. Insomma l’ultima puntata dell’appassionante fiction sembra aprire le porte a interessanti scenari.

I risultati di Buongiorno, mamma!

Il sesto episodio di Buongiorno, mamma! andrà in onda giovedì 27 a partire dalle 21:20. Come di consueto l’appuntamento con la fiction si aprirà con un breve riassunto delle puntate precedenti. La serie incentrata sulla famiglia Borghi ha finora ottenuto ottimi riscontri sia di pubblico che numerici, conquistando una media di più di 3 milioni di telespettatori con un picco raggiunto durante il primo episodio che ha tenuto davanti allo schermo 3 871 000 con il 18% di share.