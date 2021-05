Benedetta Rossi si mette a nudo e confessa: non lo facciamo da anni

La televisione italiana propone tanti programmi culinari che danno ottimi consigli per coloro che si dilettano ai fornelli. Benedetta Rossi ha un suo blog di cucina, Fatto in casa da Benedetta, che ha riscosso un enorme successo al punto tale da poter proporre le sue ricette agli italiani in tv. Ecco cosa ha detto durante un’intervista.

Una confessione di Benedetta Rossi

Nata nel 1972 a Porto San Giorgio, nelle Marche, Benedetta Rossi è una grande cuoca. Ha ereditato la passione per la cucina dalla madre e dalla nonna. Il loro segreto? Creare piatti eccezionali con pochi ingredienti. Ciò che realizza Benedetta, infatti, è sempre impeccabile e ciò che piace è che possono cimentarsi tutti nell’impresa culinaria. Non ha mai nascosto che spera di lavorare ancora sul web perché sa di essere molto utile. Nella vita privata è sposata con Marco che le dà una mano nella gestione del blog e del canale YouTube. Realizza ogni singola puntata nella cucina della loro abitazione, molto accogliente e calorosa. Di recente ha rilasciato intervista a Fedez in un programma radiofonico. Ecco cosa ha dichiarato riguardo un desiderio che non è riuscita a realizzare nell’ultimo periodo.

“Spero di tornare a girare il mondo”

Sulla pagina di Instagram intitolata Tiktokfanitaliano è stato condiviso un video che ha come protagonista assoluta Benedetta Rossi. E’ stata ospite di Fedez nel programma radiofonico. A un certo punto ha fatto una confessione: “Già ci mettiamo da parte quei mille euro all’anno e ci facciamo un viaggetto dopo l’esplosione (della pandemia) non è stato più possibile. Speriamo di tornare a girare il mondo perché mi piace…ci piace farlo insieme anche…e quindi questo: sempre continuando a vivere dove sto adesso…”. In poche parole ha riferito che a causa del delicato periodo storico non ha potuto preparare le valige con il partner. E’ un vero peccato perché sia lei che Marco amano viaggiare per il mondo. Poi a un certo punto ha ironizzato su un ‘piccolo difetto’ di lui quando si tratta di mettersi ai fornelli: “Ci sono le giornate che si litiga. Il punto di vista maschile non è esattamente come quello femminile, soprattutto sulle ricette…Lui mette bocca sulle ricette e sbaglia perché sbaglia”. Queste parole sono state proposte in un altro video della pagina.

Curiosità su Benedetta

Benedetta ha lavorato come cameriera e aiuto cuoca per poter pagare gli studi. Ha dato sempre una mano nell’agriturismo di famiglia che da anni delizia il palato di tanti clienti. In un secondo momento ne ha aperto uno proprio nelle Marche con il marito Marco. Inoltre ha pubblicato un libro (il titolo è quello del blog: Fatto in casa da Benedetta). Di recente ne ha pubblicato un altro con ben 170 ricette. E’ letteralmente andato a ruba, chiaro segno che è molto seguita.

