Benedetta Rossi curiosità, che razza è il suo cane Cloud: arrivato un mese dopo la morte di Nuvola

Benedetta Rossi è indubbiamente una dei nomi di riferimento per il mondo della cucina sul web. Grazie alle sue ricette ha conquistato milioni di utenti con cui ama condividere non solo le sue ricette ma anche momenti con la sua famiglia.

Benedetta Rossi in pochissimo tempo è riuscita a costruirsi un pubblico fatto da milioni di persone, grazie ai suoi contenuti ma anche alla sua empatia e spontaneità. Ogni giorno condivide con i suoi follower ricette semplici da realizzare e gustose che arrivano nelle cucine di tutta Italia.

Benedetta Rossi su Instagram

Benedetta è molto attiva sui social network, ovviamente per motivi lavorativi ma anche perché ama condividere con i suoi numerosi fan momenti di vita privata. In particolare su Instagram, dove conta quasi 4 milioni di follower, Rossi spesso condivide scatti in compagnia del sua dolce metà Marco Gentili, che la aiuta e la supporta nel suo lavoro sul web, ma anche con il loro amato cagnolino Cloud. L’animale è parte integrante della famiglia ed è entrato nelle vite di Benedetta e Mario quasi per caso dopo la morte di Nuvola, cane a cui erano molto legati scomparso dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia.

La razza di Cloud

Cloud è un incrocio un Kandal il pastore dell’Anatolia, una razza di cui alcuni esemplari arrivano a pesare tra i 90 e i 100 Chili. In passato sul proprio profilo Instagram Benedetta ha raccontato come è avvenuto l’incontro con l’animale: “Dopo la perdita di Nuvola abbiamo ricevuto migliaia di messaggi. Non tutti siamo riusciti a leggerli. Ma casualmente ne ho aperto uno in cui c’era un link che rimandava ad un’associazione canina. È apparsa la foto di una cucciolata e tra i cagnolini ce n’era uno identico a Nuvola, che si chiamava Cloud, ovvero Nuvola in inglese”. Vista la coincidenza l’influencer ha raccontato di aver deciso insieme al compagno Marco di avviare subito i documenti per procedere con l’adozione.

LEGGI ANCHE—>“Giovani, magri e innamorati”, Benedetta Rossi e Marco: la foto da giovani è boom di like

Il rapporto con Cloud

Cloud è parte della famiglia di Marco e Benedetta ormai dallo scorso agosto e dopo un primo momento di orientamento sembra che sia riuscito subito a legare con la coppia. Inoltre Rossi ha spesso raccontato di rivedere negli occhi di Cloud lo sguardo di Nuvola.