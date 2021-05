A Ballando con le Stelle, una ex vincitrice decide di rilasciare una confessione che lascia tutti stupiti, rivelando di aver avuto, in passato, una relazione con un’altra donna. Vediamo insieme di chi si tratta.

Il talent show del sabato sera di Rai Uno, Ballando con le Stelle, non solo è molto apprezzato e seguito ma diverte moltissimo gli stessi vip che, per tutta l’edizione, si cimentano con la danza e con le gare da preparare. Il format del programma, quindi, è una garanzia di successo al punto che, da poco si è conclusa la stagione e Milly Carlucci insieme al suo staff stanno già lavorando per la prossima edizione.

Mentre, quindi, si lavora di gran lena per le novità del prossimo Ballando con le Stelle, l’attenzione del pubblico sembra essere concentrata su alcune rivelazioni inaspettate rilasciate da una ex vincitrice del talent che ha rivelato di aver avuto, in passato, una relazione con una donna.

La vincitrice, infatti, ha deciso di condividere questa sua esperienza attraverso le pagine di un libro, un’autobiografia in cui approfondisce un capitolo molto delicato della sua vita sentimentale. Siete curiosi di sapere di chi si tratta?

Ballando con le Stelle: la ex vincitrice e la sua relazione con una donna

In queste ore, l’attenzione è tutta concentrata su Elisa Di Francisca, una delle esponenti massime del panorama sportivo italiano. La campionessa di fioretto, infatti, nel lontano 2013 aveva deciso di accettare l’invito che il programma di Ballando le aveva fatto, cambiando genere e passando alla danza.

In quella nona edizione, infatti, Elisa Di Francisca era allieva del maestro di ballo,Raimondo Todaro e, nonostante non fosse aveza alla danza, era riuscita a conquistare il podio di Ballando con le Stelle, venendo incoronata come vincitrice.

Conclusa la sua parentesi di successo nella danza, Elisa Di Francisca ha deciso di raccontare tutta la sua vita in un libro e, in quest’occasione, ha rivelato anche di una storia d’amore importante, vissuta con una sua collega di squadra.

“Sono innamorata di te ma …”

Riflettori puntati, in questi giorni, sulla Di Francisca che ha pubblicato, da qualche settimana, la sua autobiografia dal titolo ‘Giù la maschera. Confessioni di una campionessa’dove ripercorre tutte le tappe della sua vita, dai momenti di buio, fino a quelli di immensa felicità.

La ex vincitrice di Ballando racconta del suo amore per una donna, una relazione nata in modo molto naturale, senza porsi domande sulla propria sessualità. Elisa parla di una storia d’amore per la sua ex collega dove, l’una era la metà dell’altra fino a quando la stessa campionessa ha deciso di porre la parola fine alla relazione.

Per quale motivo? “Io gliel’ho sempre detto: sono innamorata di te perché comunque per me è stato amore, ma un giorno vorrò un marito e dei figli” ha spiegato Elisa Di Francisca che, con una punta di rimorso, ha ammesso che sarebbe stato opportuno fermarsi prima in questa relazione e che forse ha giocato un po’ troppo con i sentimenti della sua ex compagna.