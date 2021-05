Alfonso Signorini dove vive, casa chic nel cuore di Milano

Il padrone di casa del Grande Fratello Vip vive nel centro di Milano: ecco la casa spaziosa ed elegante.

Conduttore televisivo, giornalista, scrittore e direttore della rivista settimanale Chi, Alfonso Signorini è stato il padrone di casa della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante la durata prolungata del programma, il presentatore è riuscito a raggiungere una media di più di 3 milioni di telespettatori, con il 19,04% di share. Ma se il talento da conduttore è noto al grande pubblico, che non manca di seguirlo anche sui social network (quasi 850mila follower solo su Instagram), sono in pochi a conoscere alcuni dettagli della vita privata di Alfonso Signorini. Vero è che in una recente intervista ha ripercorso tutta la sua vita, raccontando i tanti momenti di difficoltà affrontati, ma vi siete mai chiesti dove vive il conduttore meneghino?

La casa di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini è rimasto ancorato alla sua città d’origine: il conduttore televisivo, infatti, vive in un lussuoso appartamento nel centro di Milano. In alcuni scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, si hanno alcuni scorci degli interni della sua abitazione, che rispecchia tutta la personalità del padrone di casa: sobria, elegante e arredata con gusto.

Un appartamento “artistico”

L’appartamento di Alfonso Signorini è costellato di quadri, sculture e oggetti che rivelano la passione per l’arte del padrone di casa. In particolare, nel salotto ci sono alcuni dipinti della cantante Maria Callas, artista di cui proprio Alfonso Signorini ha tracciato la biografia nel romanzo “Troppo fiera, troppo fragile” basato sul suo epistolario privato. Le pareti sono dipinte di un candido bianco che si contrappone alla maestosa scala con i gradini in legno attraverso cui si accede ai piani superiori. Immancabile anche il caminetto: semplice e sobrio.

La camera da letto

In generale, l’arredamento scelto da Alfonso Signorini per il suo appartamento risulta minimal ma elegante. Anche nella camera da letto predomina il bianco, ravvivato dal guizzo di colore di un quadro posto proprio sopra la testata del letto. Insomma, una serietà importante che lascia spazio alla creatività e all’estro.

Spazio alla musica

L’amore per l’arte non si ferma soltanto ai quadri e alle sculture. Alfonso Signorini ha infatti un angolo della casa dedicato alla musica. In particolare, nelle foto e nei video pubblicati sui suoi profili social, si può notare un pianoforte. Del resto il conduttore ha sempre affiancato agli studi universitari di lettere classiche e filosofia medioevale, la passione per la musica, che lo ha portato a conseguire anche il diploma al Conservatorio.

La palestra personale

Il direttore della rivista settimanale Chi è molto attento anche alla sua forma fisica. Uno spazio della casa è interamente dedicato allo sport: si tratta di una piccola palestra dove Alfonso Signorini ha tutto il necessario per allenarsi ogni giorno e prendersi cura del suo corpo. Una scelta necessaria se si pensa ai seri problemi di salute che il conduttore ha dovuto affrontare nell’arco della sua vita, prima con la leucemia e poi, recentemente, con il Covid.