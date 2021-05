Alfonso Signorini e la cicatrice sulla testa: perché si è dovuto operare

In una lunga intervista Alfonso Signorini ripercorre tutta la sua vita e racconta i momenti più bui.

Il padrone di casa del Gf Vip Alfonso Signorini ha ripercorso tutta la sua vita in una recente intervista a Il Fatto Quotidiano. Dall’infanzia fino alla sua attuale carriera in televisione, il conduttore di Canale 5 si è soffermato su molti momenti intimi, raccontando della sua famiglia, dell’università, del periodo in cui faceva l’insegnante e di quello in cui per guadagnare qualche soldo vendeva enciclopedie porta a porta. Insomma, una chiacchierata lunga in cui Alfonso Signorini ha avuto modo di aprirsi e di svelare anche avvenimenti che fino ad ora erano noti soltanto a pochi. Tra questi, c’è anche il Coronavirus.

Alfonso Signorini e il Covid

Il conduttore del Gf Vip ha avuto il Covid-19: l’ha rivelato per la prima volta proprio nel corso dell’intervista. Come tanti che purtroppo hanno dovuto affrontare questo terribile virus, anche Alfonso Signorini si è trovato a vivere dei giorni molto duri. Non voleva andare in ospedale, viveva da solo e aggiornava i medici. “Quando arrivava la sera avevo veramente paura, sono stato molto male, pensavo di essere forte visto che avevo vissuto sulla mia pelle la malattia. Ma il Covid è una malattia bastarda, diversa da tutte le altre”, ha raccontato.

Il periodo della leucemia

Il virus che si è trovato ad affrontare, l’ha riportato ai momenti in cui ha dovuto lottare contro un’altra terribile malattia: la leucemia. In relazione a questo difficile passato, il direttore del settimanale Chi ha raccontato di quanto quel periodo l’abbia segnato:

“È stata molto dura perché in quel momento stava morendo la mia mamma. Ho dovuto affrontare la chemioterapia incrociando le dita senza sapere cosa sarebbe stato di me. Mentre ero lì con l’ago nel braccio mi sono ripromesso che se ce l’avessi fatta avrei cambiato la mia vita. E la mia vita è cambiata”

LEGGI ANCHE: Mara Maionchi pubblica una sua foto da ragazza: la foto è virale

Alfonso Signorini scoprì di essere malato di leucemia durante l’ultima puntata di Kalispera, il programma di Canale 5 condotto per due edizioni nel 2010 e nel 2011. Era in diretta, con Sabrina Ferilli come e sentiva il sudore colare lungo la sua schiena. Aveva 40 di febbre e fu subito trasportato in ospedale, dove i medici gli diedero un antipiretico e lo mandarono a casa. Il giorno dopo, la vigilia di Natale, proprio da quell’ospedale lo chiamarono per dirgli che aveva una leucemia mieloide e che il 27 dicembre avrebbero avuto inizio le cure. Ancora oggi porti i segni di quella malattia, che gli ha lasciato una chiara cicatrice sulla nuca.

LEGGI ANCHE: Lacrime all’Isola dei Famosi: Andrea Cerioli commuove tutti

Una nuova consapevolezza

Forse proprio navigando in mezzo a tutte queste difficoltà, Alfonso Signorini è potuto diventare la persona che oggi tutto il pubblico conosce. Lui stesso ha dichiarato:

“Sono diverso, ho tagliato tanti rami secchi, mi coccolo di più mi prendo i miei spazi. Ho appeso in bagno un grande cartello che mi ha regalato Luca Cordero di Montezemolo dove c’è scritto: ‘La considerazione più importante che ho fatto nella mia vita è che non voglio fare ciò che non mi interessa fare.’ Dopo la malattia sono arrivato a questa considerazione.”