Lei è la futura moglie di uno dei ballerini più amati di Ballando con le stelle: ex Miss Mondo

Bellissima, la donna in foto è la futura moglie di uno dei professionisti storici di Ballando con le stelle: si chiama Tania Bambaci ed è stata eletta Miss Mondo Italia nel 2011.

Classe 1990, Tania Bambaci è una giovane attrice originaria di Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia. Classica bellezza mediterranea, ha rappresentato l’Italia durante il concorso Miss Mondo 2011 che si è tenuto a Londra, classificandosi tra le prime quindici. Ancora poco conosciuta agli appassionati del piccolo schermo, Tania ha conquistato il cuore di uno dei ballerini più amati di Ballando con le stelle.

La bellissima Bambaci, infatti, è la futura moglie di Samuel Peron, protagonista da anni del cast dello show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Fidanzati da ben nove anni, i due hanno vissuto un momento di grave crisi durante la scorsa estate, quando il ballerino è stato assorbito dal lavoro e ha iniziato a trascurare la compagna. Superata la burrasca, però, Peron ha confermato di essere pronto a convolare a nozze con la sua Tania.

Samuel Peron e Tania Bambaci, quando le nozze?

L’amore tra Samuel Peron e Tania Bambaci è nato nove anni fa, ma se per lui è stato un colpo di fulmine non si può dire lo stesso della ex Miss.

“Lui ha avuto un colpo di fulmine mentre io l’ho fatto aspettare sei mesi per un caffè”, aveva raccontato la futura signora Peron in una intervista a Vieni da me.

Da quel momento i due sono stati inseparabili e hanno deciso di andare a convivere a Roma. La scorsa estate, però, qualcosa sembrava essersi rotto a causa dei numerosi impegni di lavoro di Samuel.

“Quest’estate c’è stata un po’ di burrasca – avevano confidato – . Lui ha lavorato molto e l’ho sentito proprio distante, ma non fisicamente. Poi, però, abbiamo risolto”.

Crisi superata, dunque, per Tania Bambaci e Samuel Peron che, stando a quanto rivelato da lui al settimanale Nuovo, sarebbe pronto per sposare quest’anno la sua compagna.

“Pandemia permettendo, l’idea è di sposarci d’estate in Sicilia, la sua terra – aveva detto lui – . Da qui a giugno del 2021, vedremo cosa succederà. Io comunque lo ribadisco: non faccio più progetti. Quest’ultimo anno mi ha insegnato ad adattarmi a quello che viene”.

Leggi anche–>Samuel Peron curiosità, in cosa è laureato il ballerino di Ballando con le stelle?

Leggi anche–>Samuel Peron: “E’ stata una secchiata d’acqua gelida”

Samuel Peron e la lotta contro il Covid

Peron, infatti, è rimasto particolarmente segnato dal Covid, che ha riscontrato poco prima dell’inizio di Ballando con le stelle 2020.

La situazione, dunque, lo ha costretto a rimanere lontano dal programma di Milly Carlucci più del previsto e il periodo vissuto è stato molto duro per il ballerino.

“Quando a fine agosto ho scoperto di essere positivo al Covid 19, non pensavo che mi ci sarebbe voluto tanto tempo per rimettermi in pista – aveva spiegato Peron – . All’inizio ho avvertito un forte senso di colpa nei confronti di Milly Carlucci e dell’intera squadra del programma. Poi, archiviata la rabbia, ho cercato di vedere il lato positivo: quando mai mi capiterà di guardare il programma in tv e non da ballerino-concorrente? Devo dire che si cambia decisamente punto di vista”.

In quel periodo è stata fondamentale la vicinanza di Tania, che lo ha confortato. “La nostra è una storia importante e questa prova ci ha unito ancora di più”, ha confermato Peron sottolineando ancora una volta di essere pronto a diventare il marito della Bambaci.