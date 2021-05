Il Paradiso delle Signore, la verità dietro l’addio di Laura: perché l’attrice è andata via

I fan de Il Paradiso delle Signore nei mesi scorsi hanno inaspettatamente visto scomparire dalle trame della fiction il personaggio di Laura Parisi, interpretato da Arianna Montefiori. L’attrice ha finalmente spiegato il perché di questo addio.

Come spesso accade in fiction e progetti di lunga durata, anche nel caso de Il Paradiso delle Signore, il cast viene costantemente rinnovato con l’arrivo di nuovi personaggi e l’addio di altri. Ma nei mesi precedenti aveva parecchio colpito i telespettatori il congedo di Laura Parisi, personaggio introdotto nella quarta stagione e che ha già salutato la serie. Le ragioni di questa scelta non sono state fin da subito chiare ma sembra essere finalmente arrivato un chiarimento.

La spiegazione dell’attrice

L’attrice Arianna Montefiori, che vestiva i panni della Venere, ha spiegato sul suo profilo Instagram grazie a delle storie le motivazioni legate a questa scelta. In particolare la donna ha specificato che si sia trattato di una sua scelta legata a motivi di sicurezza. Infatti a novembre l’attrice ha contratto la Covid-19 e di conseguenza si è dovuta allontanare dal set in modo da isolarsi e guarire. Nonostante non abbia avuto sintomi gravi, una volta negativizzata Arianna ha raccontato di aver preferito evitare di tornare subito a lavoro volendo prendersi del tempo per riprendersi al meglio: “Nel momento in cui mi sono negativizzata sono stata io a decidere di non riprendere col Paradiso delle Signore”.

Le dichiarazioni di Arianna

La comprensibile scelta da parte dell’attrice ha deluso i fan che erano ormai legati al suo personaggio ma nonostante ciò Arianna, ha tranquillizzato il pubblico affermando: “Sono contentissima che voi vi siate affezionati a Laura e ci vedremo presto.”

Arianna sui social network

Arianna continua ad essere molto attiva sui social network, in particolare su Instagram dove conta 190 mila follower con cui ama condividere momenti di lavoro, meravigliosi scatti che la vedono protagonista e anche alcuni momenti di vita privata in compagnia del fidanzato, Briga, cantante e rapper con cui ha una relazione dal 2019.