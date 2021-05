L’occasione è davvero speciale, Albano Carrisi compie 78 anni e non mancano sui social gli auguri delle due ‘Romine’ della sua vita: una è la Power, sua ex moglie e l’altra è la Carrisi, sua figlia.

Passano gli anni ma la grinta resta e il talento pure per il leone di Cellino San Marco che, con la sua voce impareggiabile, dalla Puglia ha calcato i più importanti palchi italiani e internazionali. Il 20 maggio 2021, Albano Carrisi ha spento le sue 78 candeline, circondato dall’affetto della sua ‘famiglia allargata’.

La storia di Albano ha da sempre appassionato il pubblico italiano, non solo per le sue canzoni, ma anche per la sua vita privata che è stata sempre molto seguita. Emerso dalle periferie della Puglia, Albano ha incarnato sempre l’immagine di un giovane che, grazie alla grinta e al sacrificio, è riuscito ad arrivare all’apice senza perdere, però, l’umiltà che lo distingue.

Prima il matrimonio fiabesco con l’americana Romina Power e la loro storia d’amore che ha portato alla luce i loro quattro figli, poi la scomparsa di sua figlia Ylenia e l’apprensione condivisa dagli italiani per questo evento doloroso, fino alla fine del suo matrimonio e del duo canoro con la ex moglie.

Albano ha poi ritrovato la serenità con Loredana Lecciso, con la quale ha avuto altri due figli, per poi riconciliarsi professionalmente con la sua ex

e tornare a calcare insieme il palcoscenico.

Albano compie gli anni: la dedica speciale di Romina Power

Come celebrare al meglio il compleanno dell’ex marito, al quale resta legata da affetto, stima professionale e da ben quattro figli avuti insieme? Romina Power sceglie il modo migliore per condividere, insieme ai suoi follower, il suo augurio per il compleanno di Albano Carrisi.

La cantante pubblica sul suo profilo Instagram due fotografie: una ritrae il suo ex marito davanti ad una torta di compleanno, intento a spegnere la candelina e l’altra foto, quella più sognante, è di un momento felice del passato della ex coppia.

Una giovane Romina che cammina in un campo, mano nella mano, con un giovane Albano: questo lo scatto in bianco e nero pubblicato dalla Power. A questa dolce immagine, la cantante aggiunge una didascalia: “Auguri Albano, gli anni passano ma chi li conta?” scrive con ironia.

Romina Carrisi: “Ti ho sempre dovuto condividere con tutti”

Sui social arrivano ad Albano Carrisi anche gli auguri della figlia Romina, che vive attualmente a Roma, lontana dalla casa natia di Cellino.

Nel post scritto da Romina junior c’è un tono di malinconia da parte della figlia del cantante che puntualizza il fatto di aver sempre dovuto condividere le attenzioni di un papà così famoso con tutti, vista la sua grande visibilità. Non solo ma la Carrisi puntualizza anche che: “Non mi faccio più foto con te perché sento che vieni usato troppo come attira like”.

Nell’augurio di Romina Carrisi ci sono parole dolci verso un padre che definisce stupendo, dove la sua parte da ‘bambino’ non si è mai spenta, oltre ad essere un nonno attento e pieno di fantasia.