Regina Elisabetta, sapete quanto pesa la sua Corona? “Così pesante da spezzare il collo”

All’età di 10 anni è diventata erede presuntiva al trono, dopo l’incoronazione del padre Giorgio VI, per poi essere incoronata nel 1953 e indossare per la prima volta la preziosissima corona. Ma quanto persa l’oggetto? Scopriamolo.

Elisabetta Alexandra Mary fu incoronata il 2 giugno del 1953 presso l’abbazia di Westminster. Per la prima volta nella storia della famiglia reale la cerimonia venne trasmessa in televisione ad eccezione dei momenti della comunione e dell’unzione.

La corona di Sant’Edoardo

Proprio in quell’occasione la Regina ricevette uno degli oggetti più importanti da un punto di vista simbolico e valoriale di una famiglia reale: la corona. In particolare si trattava della Corona di Sant’Edoardo, il più importante dei gioielli della Corona Inglese e fulcro della cerimonia di incoronazione dei sovrani del Regno Unito. Inoltre è il simbolo dell’autorità reale del Commonwealth dal 1953. Oltre alla Regina Elisabetta è stata utilizzata in precedenza per la celebrazione della cerimonia di Giorgio V e in seguito di Giorgio VI.

La collezione di gioielli della famiglia reale

Va precisato che della collezione di gioielli della famiglia reale inglese fanno parte più corone, utilizzate per occasioni differenti. Tra queste la Corona Reale di Stato, realizzata da Giorgio V nel 1937, attualmente usata quando il monarca lascia incoronato l’abbazia di Westminster e durante l’annuale discorso di apertura del parlamento inglese. Nonostante la vasta collezione la Corona di Sant’Edoardo rimane ancora oggi la più importante.

Il peso

Ma a quanto ammonta il peso del preziosissimo oggetto? Secondo quanto riportato dalle fonti la Corona di Sant’Edoardo pesa ben 2,155 grammi. Quindi si tratta di un oggetto molto pesante tanto da portare alcuni predecessori della regina Elisabetta quali la regina Vittoria e Edoardo VII a preferire di essere incoronati con la Corona Imperiale di Stato, decisamente più leggera. La stessa Elisabetta durante un’intervista aveva dichiarato: “Una cosa del genere non può essere comoda. È molto pesante, pesa un quintale”.