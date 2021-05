Tina e Gianni, lavoro d’oro a Uomini e Donne: quanto guadagnano gli opinionisti

Il cast di Uomini e Donne vede come protagonisti principali, insieme a Maria De Filippi, Gianni Sperti e Tina Cipollari: ma quanto guadagnano i due opinionisti del dating show più famoso di Canale 5?

Era il 2003 quando Gianni Sperti e Tina Cipollari si accomodavano negli studi di Uomini e Donne in qualità di opinionisti e consiglieri dei tronisti in carica. Lui, ex ballerino di Buona Domenica, dopo il matrimonio naufragato con Paola Barale, aveva avuto l’opportunità di rimettersi in pista. Lei, ex corteggiatrice vamp poi tronista, aveva avuto modo di esprimere tutta la sua simpatia e la sua verve accomodandosi sulla seggiola rossa.

Da allora, i due storici opinionisti di Uomini e Donne sono diventati inseparabili: colleghi nel programma, ma anche grandi amici nella vita privata. Gianni e Tina rappresentano due capi saldi del dating show pomeridiano che da anni allieta le prime ore del pomeriggio del pubblico di Mediaset. A volte contestati, altre volte amati, sono due protagonisti imprescindibili di Uomini e Donne e, a quanto pare, anche profumatamente pagati. Sapete a quanto ammonta il loro cachet?

Quanto guadagnano Gianni e Tina a Uomini e Donne?

Come spesso accade, il guadagno di alcuni volti di spicco delle reti Rai e Mediaset viene mantenuto segreto, ma nel caso di Sperti e della Cipollari alcune voci a riguardo si rincorrono da tempo.

Gossip e spifferate, infatti, raccontano di un guadagno da capogiro per ogni singola puntata di Uomini e Donne: i due opinionisti pare percepiscano un cachet tra i mille i due mila euro.

Nulla di certo a riguardo, tali ipotesi non sono mai state confermate dai diretti interessati, ma voci di corridoio rumoreggiano in maniera sempre più insistente sullo stipendio di Gianni e Tina.

Non è dato sapere, tuttavia, se lo stipendio sia per singola registrazione – solitamente si tratta di due registrazioni a settimana – o per singola puntata e, in tal caso, si parlerebbe di cifre davvero altissime.

Se Sperti e la Cipollari percepissero tra i 1000 e i 2000 euro a registrazione, il loro stipendio potrebbe oscillare tra i 4000 e gli 8000 mila euro al mese.

Tina e Gianni, il rapporto con Maria De Filippi

Protagonisti da sempre, dunque, di Uomini e Donne, gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno stretto un legame molto forte con Maria De Filippi.

“È un rapporto di grande stima reciproca e simpatia. Io sembro dura ma non lo sono per niente, pure le cose che dico con Gemma… – aveva rivelato Tina parlando del suo rapporto con la conduttrice – . Cioè in realtà con lei le penso, però non ho un copione. A volte Maria mi blocca quando vede che esagero ma non lo fa mai con cattiveria, lo fa per me”.

Così come la Cipollari, anche Gianni Speri ha manifestato in più di un’occasione il grande affetto che lo lega alla De Filippi.

“La persona che più mi ha aiutato dopo la fine del mio matrimonio è stata Maria De Filippi. Ero in un periodo buio, non credevo più in me stesso e lei mi ascoltava, mi lasciava parlare – aveva confessato l’ex ballerino – . Ha fatto in modo che riacquistassi fiducia in me stesso. Questa è un po’ la sua prerogativa. È brava a mettere le persone a proprio agio”.