Un Posto al Sole, anticipazioni venerdì 21 maggio: Vittorio rischia grosso

I fan di Un Posto al Sole sono in trepidante attesa di scoprire cosa accadrà nell’ultimo appuntamento settimanale con la top campana. Infatti, come ben sappiamo, ancora in auge sarà la vicenda legata ai cantieri Flegrei che ancora una volta sta letteralmente prendendo sempre più terreno nelle nuove puntate che i telespettatori stanno seguendo con grande affetto e attenzione. Come se non bastasse, però, ci saranno anche altri espedienti che non riguarderanno i cantieri ma altri tra i protagonisti più amati della soap. Scopriamo subito tutto quello che vedremo nella puntata odierna.

Le trattative pericolose

La puntata odierna di venerdì 21 maggio di Un Posto al Sole vedrà ancora una volta al centro dell’attenzione Pietro Abbate e Roberto Ferri. Quest’ultimo, nonostante abbia trovato un accordo economico e sociale proprio con Pietro, è convinto che ci possa essere un retroscena del tutto inaspettato e pericoloso. Questo perché, come ben sappiamo, il caro Abbate, cova un rancore molto forte nei confronti dell’uomo e soprattutto è aiutato da Biagio Starace e da un altro losco individuo che sarebbe un acerrimo nemico proprio del padre di Filippo. Scopriremo quindi gli ultimi risvolti settimanali dell’azienda nautica più famosa della Campania.

Vittorio e Speranza

Nel nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, però, i fan avranno modo anche di capire ancora una volta quella che sarà la situazione ancora da decifrare riguardante il rapporto tra Vittorio e Speranza. Come ben sappiamo, la nipote di Mariella Altieri, è giunta Napoli dapprima con una scusa per poi ormai stabilirsi e attirando a sé le attenzioni proprio di del figlio di Guido Del Bue ma non solo.

Nonostante Vittorio faccia di tutto per arginare la sua grande attrazione nei confronti della bellissima ragazza, c’è chi però non riesce a contenersi. Stiamo parlando di Samuel Piccirillo che non ha mai nascosto di provare un’attrazione molto forte nei confronti della nipote di Mariella. Riuscirà Vittorio a tenere saldi i nervi rispettando la sua fidanzata Alex? Ancor di più, Samuel farà colpo? Non ci resta che aspettare i prossimi appuntamenti per saperne di più.

Un Posto al Sole, Niko Poggi riceve un aiuto speciale

Ancora una volta, i fan di Un Posto al Sole, avranno modo di assistere anche alle nuove vicende di Niko Poggi che poco hanno a che fare con il suo lavoro e con la sua famiglia.

Infatti, il figlio di Renato, avrà bisogno dell’aiuto di zio Raffaele per riuscire a prendere una decisione davvero molto importante per il suo futuro e soprattutto per la sua tranquillità all’interno di Palazzo Palladini. Suo padre, non ha mai nascosto, di volerlo vedere felice accanto ad una donna che sappia amarlo e valorizzarlo. Infatti, come ben sappiamo, le ultime relazioni del bell’avvocato non sono andate al meglio, in ultimo, quella con Susanna.