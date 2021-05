Un Posto al Sole, anticipazioni giovedì 20 maggio: Samuel perde la testa

Il nuovo appuntamento odierno con Un Posto al Sole regalerà ennesimi colpi di scena ai telespettatori. Basti pensare, come ben sappiamo, che Roberto Ferri finalmente riceverà un aiuto al fine di poter vendere i terreni dei cantieri Flegrei. L’aiuto per l’appunto proverrà dal caro Filippo che cercherà di dargli delle dritte anche in seguito ad un miglioramento delle condizioni di salute che rispetto al passato tendono ad essere più rosee. Ora però i telespettatori si renderanno conto anche di altri altarini che nasceranno non solo in seguito ai cantieri Flegrei ma anche a tutto quello che circonda i protagonisti amati della soap di Rai tre.

I loschi accorgimenti di Abbate

Nel nuovo appuntamento di oggi giovedì 20 maggio i fan di Un Posto al Sole scopriranno finalmente che cosa si nasconda dietro loschi interventi di Pietro Abbate nei confronti di Roberto Ferri. Come ben sappiamo l’uomo è gestito e manovrato anche da altri due scagnozzi ovvero Biagio Starace ed un altro losco individuo che sarebbe un acerrimo nemico provvedi Ferri. Quest’ultimo, dopo un confronto anche abbastanza acceso con Franco Boschi, proverà a fare mente locale su quello che sta accadendo anche grazie all’intervento provvidenziale di suo figlio Filippo. Purtroppo, non sarà facile trovare una mediazione in situazioni più critiche problematiche dei cantieri Flegrei.

Samuel pazzo di Speranza

Nonostante sia giunto da poco nella soap di Rai Tre Un Posto al Sole, Samuel Piccirillo si ritrova ancora una volta ad avere un ruolo di prim’ordine. Infatti, il vice chef del Caffè Vulcano, dopo aver ormai intrapreso la carriera da investigatore privato per cercare di scoprire al intendi di Giancarlo nei confronti di Silvia, si ritroverà ad avere un ruolo ancora più importante di imponente in seguito alla costrizione da parte di Alberto Palladini di dover lasciare l’appartamento nel seminterrato.

Il ragazzo, anche se è dispiaciuto di ciò, ora però ha la mente impegnata su altro. Infatti il ragazzo vuole giocarsi tutte le carte possibili ed immaginabili per conquistare la bella Speranza Altieri, nipote di Mariella. D’altro canto, c’è Vittorio che spera vivamente di poterla allontanare quanto prima perché risulta una vera e propria minaccia. Il ragazzo, infatti non ha nascosto a suo padre di provare una forte attrazione fisica per Speranza ma vuol restare fedele alla sua fidanzata Alex che si trova in Spagna per lavoro. Riuscirà ad essere fermo sui passi? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

Un Posto al Sole e Samuel da investigatore

Come abbiamo già detto, Samuel Piccirillo è entrato ad Un Posto al Sole come un vero e proprio tornado.

Simpatico e soprattutto irriverente, sta mettendo in atto davvero un’ottima performance anche nell’andare a scovare cosa si nasconda dietro rapporto che si è creato fra la sua datrice di lavoro Silvia e il misterioso cliente Giancarlo. Proprio i due sono andati al cinema insieme e il rapporto tra la donna e suo marito Michele sembrerebbe sgretolarsi sempre di più.