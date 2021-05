Un Posto al Sole, anticipazioni mercoledì 19 maggio: Ferri scopre la verità su Pietro Abbate

Nella puntata odierna di Un Posto al Sole, i fan avranno modo di assistere ancora una volta ai risvolti che ci saranno presso i cantieri Flegrei. Questa volta, però, sembrerebbe proprio che Roberto Ferri sia giunto a conoscenza delle reali volontà di Pietro Abbate e di cosa celerebbe dietro il suo odio e rancore nei suoi riguardi. Non saranno gli unici protagonisti di puntata ed è per questo che non ci resta che andare a scoprire cosa accadrà nell’appuntamento odierno.

Un riscontro inaspettato

I fan di Un Posto al Sole sono in trepidante attesa di scoprire quello che assisteranno nella puntata di oggi mercoledì 19 maggio. Roberto Ferri finalmente sembrerebbe aver trovato la reale chiave di lettura dei comportamenti insoliti di Pietro Abbate nei suoi riguardi. Proprio quest’ultimo, affinché sia convinto di voler affondare ancor di più il proprietario dei cantieri Flegrei, si rivolgerà ad un suo vecchio nemico per dargli il colpo di grazia. Parallelamente, Franco Boschi, continua le sue indagini per scoprire quanto c’è da sapere sui sabotaggi. Ed è per questo che non mancheranno dei suoi faccia a faccia con Biagio Starace.

Leggi anche -> Un Posto al Sole, anticipazioni da lunedì 17 a venerdì 21 maggio: Pietro Abbate verrà smascherato

Gli sguardi scoperti da Samuel

L’amore non è bello se non è litigarello. Questo è un modus dicendi che sembrerebbe avere invece allontanato ancora di più la coppia formata da Michele e Silvia. I fan di Un Posto al Sole sanno benissimo le dure peripezie a cui sono stati costretti i due coniugi di Palazzo Palladini. Sembrerebbe, però, che al Caffè Vulcano la dolce e solare verrebbe a più riprese corteggiata da un cliente misterioso.

Si parla del bel Giancarlo che non si risparmierebbe in avances nei confronti di Silvia. Samuel Piccirillo, il vice chef che collabora con Patrizio al caffè, ha notato questa sinergia insolita tra i due ed è per questo che sembrerebbe voler monitorare questa situazione alquanto strana. C’è da sapere e da scommettere se questo avvicinamento particolare non possa portare ancor più una spada di Damocle nella storia tra i due coniugi tra i più amati della fiction di Rai 3.

Un Posto al Sole e l’aut aut al Piccirillo

Samuel Piccirillo, nonostante sia entrato da pochi mesi nella fiction di Rai 3 Un Posto al Sole, ormai ricopre un ruolo importante ed è per questo che i fan si sono molto legati a lui.

Leggi anche -> Un Posto al Sole anticipazioni martedì 18 maggio: Roberto scava nel passato del suo rivale

Sebbene nelle ultime puntate la sua passione ed il suo trasporto nei confronti di Speranza siano davvero molto estesi, il ragazzo si troverà a fare l’investigatore privato. Accadrà all’interno del caffè vulcano per scoprire i sentimenti di Silvia ma non solo. Infatti, però, purtroppo sarà costretto a lasciare il seminterrato per volontà di Alberto Palladini che ormai si ritrova senza lavoro e senza una compagna con cui vivere.