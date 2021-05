Forum: sapete quanto vengono pagati gli attori delle cause? | In pratica è un lavoro

Forum è indubbiamente una delle trasmissioni più longeve della televisione italiana, ma quanto guadagnano gli attori che partecipano alle puntate dello show? Scopriamolo.

In onda dal 1985, Forum ha fin da subito conquistato milioni di telespettatori diventando uno dei programmi di maggio successo delle reti Mediaset. Ancora oggi lo show continua ad essere molto seguito grazie alle appassionanti vicende giudiziarie raccontate e ricostruite nel dettaglio.

Le dichiarazioni di Barbara Palombelli

I protagonisti che si trovano a scontrarsi durante le puntate di Forum, raramente sono i diretti interessanti ma, come svelato in passato da Barbara Palombelli – attuale conduttrice del programma- si tratta di attori professionisti o persone che sono state coinvolte in situazioni simili a quelle dei casi giudiziari affrontate. La conduttrice aveva affermato: “Si fa un casting pazzesco, perché le persone devono saper rappresentare in modo credibile le ragioni dei contendenti. I nostri protagonisti non recitano, interpretano ragioni e ruoli che hanno già sostenuto nella loro vita reale.” Questa dichiarazione conferma la cura dei dettagli nella costruzione di ogni puntata del programma in onda nella mattinata di Canale 5.

Quanto guadagnano gli attori di Forum

Le affermazioni di Palombelli hanno suscitato la curiosità di molti spettatori e fan del programma, che si sono chiesti come vengano scelti gli attori e soprattutto quanto guadagnino. Vista la curiosità del pubblico, Il Fatto Quotidiano Magazine ha voluto approfondire la vicenda provando a dare delle risposte grazie alle parole di uno dei diretti interessati. In particolare la testata diretta da Marco Travaglio è venuta in contatto con un attore che in passato aveva fatto parte del cast di Forum. L’uomo ha dichiarato: “Non mi definirei un attore, non sono un professionista, ma svariati anni fa ho fatto un provino […] da allora ho partecipato a 4-5 puntate solo per profitto”. L’uomo, che ha preferito restare anonimo, a proposito dei guadagni ha affermato: “perché molti di loro prendono parte per il gettone di presenza, che varierebbe dai 250 ai 500 euro a puntata, più le spese di trasporto e alloggio. Alcuni tornano pure per più puntate per interpretare ruoli diversi”.

Dietro le quinte di Forum

L’attore ha anche raccontato che le storie rappresentate durante lo show – nonostante riprendano casi giudiziari reali- sono ovviamente supportate da un copione che viene fornito agli interpreti la mattina della registrazione. Inoltre secondo quanto riportato dall’uomo gli autori e la produzione darebbero anche delle indicazioni riguardanti i momenti in cui arrabbiarsi o provocare una reazione agli altri partecipanti.