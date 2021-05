Alena Seredova, l’umiliante gesto di Gigi Buffon | Così è stato troppo

Alena Seredova e Gigi Buffon sono stati una delle coppie più ammirate dello sport e dello spettacolo. Entrambi oggi hanno intrapreso strade diverse, ma la rottura del loro matrimonio riecheggia ancora tra le pagine del gossip. La causa? Il tradimento del portiere della Juventus.

Una lunga storia d’amore naufragata

Nata a Praga nel 1978, Alena Seredova è una delle donne più belle dello spettacolo italiano. Diventata famosa per essere stata la moglie di Gigi Buffon, uno dei più forti portieri della storia del calcio, oggi è legata all’imprenditore Alessandro Nasi, dal quale ha avuto una figlia nata del 2020.

Gigi e Alena sono stati legati in una lunga storia d’amore, nata nel 2005, coronata con il matrimonio del 2001 e naufragata con tanto dolore nel 2014. “Ci eravamo conosciuti qualche mese prima del mio inizio in televisione con la Domenica Sportiva e abbiamo finto che tra noi non ci fosse nulla, ma invece c’era già del tenero.” Ha raccontato la modella in una recente intervista.

Il tradimento di Gigi Buffon

La coppia ha avuto due splendidi figli Louis Thomas e David Lee, ma il loro legame apparentemente così solido si è praticamente disgregato, sfociando in un tradimento. Un tradimento da parte di Buffon che Alena ha più volte raccontato con dispiacere, ancora più traumatizzante per il modo con cui ne è venuta a conoscenza.

La fine del matrimonio con Buffon, per la Seredova non è stata proprio una passeggiata. La modella ceca subito dopo si è chiusa in un lungo silenzio, tenendo per sé il suo dolore e all’inizio anche le sue verità. Verità che pian piano sono venute a galla. Gigi Buffon ormai appariva già sui giornali con la sua nuova compagna, Ilaria D’Amico.

Alena Seredova successivamente non solo ha ammesso di essere stata tradita dal suo ex marito, ma in molte interviste ha anche raccontato come ha scoperto la cosa: “Le corna? L’ho scoperto in radio mentre andavo dal parrucchiere che ero cornuta. Stavo ascoltando una trasmissione e qualcuno ha raccontato della frequentazione tra Gigi e Ilaria. Meno male che non ho fatto un incidente”

Alena Seredova oggi

Il 2015 per Alena Seredova è stato l’anno della svolta. La sua vita sentimentale esce ufficialmente dall’incubo della fine del matrimonio con Gigi Buffon, perchè dichiara di avere un nuovo compagno al suo fianco, Alessandro Nasi.

Oggi la showgirl è felice e sta vivendo una nuova giovinezza. A 43 anni si tiene in forma con gli esercizi ma anche grazie alla piccola Vivienne Charlotte, che proprio oggi, 19 maggio compie un anno.