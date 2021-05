Claudio Baglioni, prima della musica aveva un’altra vocazione | Chi l’avrebbe mai detto

Claudio Baglioni è indubbiamente una delle voci storiche del panorama musicale italiano con i suoi brano ha conquistato milioni di ascoltatori che ancora oggi lo seguono appassionati. Ma prima della passione per la musica sembra che il cantante avesse un’altra vocazione.

La carriera di Baglioni iniziò nel 1968 quando partecipò al Festival della Voce presentato da Pippo Baudo e fu notato da Antonio Coggio, produttore discografico e pianista poi diventato uno dei suoi principali collaboratori.

Gli esordi di Claudio Baglioni

L’anno successivo al suo debutto nel panorama musicale italiano, il cantautore pubblicò il suo primo singolo ufficiale Una Favola Blu/Signora Lia per poi partecipare alla sezione giovani del FestivalBar e pubblicare il suo primo album omonimo. Il momento della consacrazione per Baglioni è indubbiamente rappresentato dall’uscita nel 1972 di Questo Piccolo Grande Amore, disco che gli permetterà di essere riconosciuto a livello nazionale come cantautore romantico. Da allora la sua carriera non si è mai fermata conquistando un successo dopo l’altro e raggiungendo la vetta della musica italiana entrando a far parte dell’olimpo dei cantautori del nostro paese.

La vocazione prima della musica

Nonostante l’indubbia passione per la musica e i successi ottenuti in questo campo, in un’intervista rilasciata al Corriere Della Sera, Claudio Baglioni ha rivelato di aver avuto un’altra grande vocazione, ben prima della scrittura e delle note. In una lunga chiacchierata il cantautore ha rivelato che da ragazzino frequentava l’oratorio e di aver anche fatto il catechista, una volta più grande. Il cantante ha raccontato di aver avuto fin da piccolo una forte spinta verso il mondo della religione e di aver percepito intorno ai 13 anni una vocazione che lo portò a prendere in considerazione la possibilità di entrare in seminario. Poi ovviamente le cose per Baglioni si sono evolute in maniera del tutto diversa.

Il tour annullato

Dopo svariate esperienze e successi in tutta Italia, Claudio Baglioni era pronto a tornare con un nuovo tour previsto per il 2020, poi rimandato al 2021 e in seguito al 2022 a causa della pandemia. Nonostante ciò il cantautore non ha lasciato i suoi fan a bocca asciutta, pubblicando un nuovo album dal titolo In questa Storia che è la mia, anticipato dal singolo Io non sono lì.