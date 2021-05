Il Paradiso delle Signore, anticipazioni mercoledì 19 maggio: Marta cela un segreto a Vittorio

La puntata odierna di mercoledì 19 maggio de Il Paradiso delle Signore avrà tra i protagonisti assoluti ancora una volta Marta Guarnieri. Quest’ultima, si ritroverà a gestire ancora una volta il rapporto con suo marito Vittorio Conti. In modo particolare, sembrerebbe che la ragazza stia celando un ulteriore segreto all’uomo. Di cosa si tratta? Scopriamo subito cosa stia succedendo alla ragazza e cosa le sta riservando il destino.

Lo sfogo di Marta

Marta Guarnieri è sicuramente tra le protagoniste assolute de Il Paradiso delle Signore. Ancora una volta nell’appuntamento di oggi scopriremo il suo sfogo con zia Adelaide e papà Umberto. In modo particolare, la ragazza ha ricevuto una proposta allettante di lavoro da parte di Alan Sterling. Fino a qui, nessun problema. L’unico reale problema è che comunque la ragazza non sa davvero come comportarsi e che decisione prendere. A tal proposito, sembrerebbe proprio che la ragazza preferisca parlarne con i suoi familiari piuttosto che con suo marito Vittorio. Nelle prossime puntate, però, scopriremo che quest’ultimo verrà a sapere di questo segreto e sicuramente non sarà felice degli ulteriori altarini della moglie. I fan della soap, però, avranno modo di assistere anche ad altri risvolti.

L’anello di Rocco

Nella puntata di oggi, i telespettatori avranno modo di assistere anche ad una decisione inaspettata di Rocco. I fan de Il Paradiso delle Signore ormai apprezzano il ragazzo per essere molto generoso e perdutamente innamorata di Maria Puglisi. Per tale motivo, dopo aver ricevuto un’allettante proposta di lavoro da un direttore sportivo di una squadra di ciclismo, il ragazzo ha ben pensato di prendere un anello di fidanzamento importante per la sua giovane ragazza. Il ragazzo, però, continua a ricevere delle grandi pressioni da parte di suo zio Giuseppe che vorrebbe spingere il ragazzo a procedere con un matrimonio lampo.

Ovviamente dietro non si cela l’affetto di uno zio verso suo nipote ma semplicemente ancora i loschi affari che il caro Amato continua a portare avanti all’oscuro di Agnese. Per fortuna, però, Rocco in questa situazione è molto aiutato da Armando. Proprio quest’ultimo, per il ragazzo e soprattutto per Agnese c’è sempre stato e sempre ci sarà un po’ come sta facendo anche per il povero Marcello.

Il Paradiso delle Signore e il dispiacere di Gabriella

In queste ultime puntate de Il Paradiso delle Signore, Cosimo si sta dimostrando molto ansioso di voler lasciare Milano e raggiungere Parigi. Come se non bastasse ha spronato ed invogliato anche sua madre Delfina a lasciare tutto e a partire con lui e con Gabriella.

Proprio quest’ultima, però, non ha nascosto titubanze e dispiacere circa tale decisione. Non se la sentirebbe di lasciare di punto in bianco il suo lavoro per seguire le volontari suo marito. Cosimo ha chiesto scusa Salvatore e a Umberto per le sue intemperanze e soprattutto per il suo atteggiamento aggressivo ma sembrerebbe volersi allontanare da questo contesto per non cadere più in simili errori.