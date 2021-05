Il Paradiso delle Signore, anticipazioni da lunedì 17 a venerdì 21 maggio: Fiorenza dubita di Ludovica

La prossima settimana i fan assisteranno a nuove puntate de Il Paradiso delle Signore alle ore 15:55 su Rai 1. In particolare, nelle puntate dal 17 al 21 Maggio 2021, ci saranno dei colpi di scena inaspettati che metteranno in crisi alcuni tra i protagonisti più amati dai fan della fiction di Rai Uno.

La puntata di lunedì

Nella puntata di lunedì 17 maggio i fan de Il Paradiso delle Signore avranno modo di notare soprattutto il ruolo importante predominante che avrà Rocco grazie all’aiuto dell’amico Nino ha vinto una gara importante. Per tale motivo un direttore sportivo gli farà una proposta importante in quanto lavora per un’importante squadra di ciclismo. Nel frattempo Agnese, sempre attenta e curiosa, noterà che tra Armando e Gloria c’è un rapporto del tutto inaspettato. Per tale ragione diventa molto gelosa e suscettibile di questo avvicinamento equivoco. Infine, la galeotta Ludovica vuol liberare il suo amato Marcello dalla prigione milanese ed è per questo che propone un piano agli amici fidati del bel barista.

Le puntate di martedì e mercoledì

Nella puntata di martedì 18 maggio, tra i protagonisti de Il Paradiso delle Signore ci sarà sicuramente Fiorenza che avrà un atteggiamento molto oculato soprattutto nei confronti del rapporto tra l’avvocato Finzi e Ludovica. In realtà, quest’ultima, si reca dal legale semplicemente per trovare una mediazione e far uscire il suo fidanzato Marcello dalla prigione. Essendo all’oscuro di tutto, Fiorenza invece penserà a tutt’altro. Per quanto riguarda Giuseppe cercherà di ridimensionare la fantasia di Rocco. Lo farà al fine di evitare che possa vivere con castelli di sabbia in seguito alla proposta del direttore sportivo della squadra di ciclismo professionista. Infine Gabriella non se la sente di trasferirsi a Parigi. Nel frattempo Marta non trova le parole giuste per parlare con suo marito Vittorio Conti circa la proposta fata dallo Sterling per partire verso gli Stati Uniti.

Nella puntata di mercoledì 19 maggio invece Rocco vuole stupire la sua fidanzata Maria con un anello che possa essere il simbolo del loro amore e del fidanzamento. Nel frattempo il bel Marcello, dal carcere, scrive una lettera strappalacrime alla sua fidanzata Ludovica invogliandola a trovare un nuovo amore e a dimenticarsi di lui. Nel frattempo non contenta delle sue indagini superflue sul rapporto tra l’avvocato e Ludovica, Fiorenza farà di tutto per cercare di capire cosa si sia di concreto tra la ragazza e il legale. Marta parla finalmente della proposta di Alan Sterling ad Umberto e ad Adelaide. La ragazza dovrebbe prendere una decisione in tempi brevi ma non sa davvero cosa fare. A breve, però, suo marito Vittorio scoprirà tutta la verità.

Il Paradiso delle Signore, i dubbi di Fiorenza

Nella puntata di giovedì 20 maggio dopo che Marta ha parlato con Umberto e Adelaide, questi sono davvero preoccupati sul futuro della ragazza e sulla decisione che dovrà prendere per lo Sterling. Nel frattempo Maria e Rocco vivono la loro storia d’amore davvero senza freni soprattutto con grande amore. Il ragazzo ora sembrerebbe essere anche molto interessato alla proposta che il direttore sportivo gli avrebbe avanzato. Infine, Ludovica continuerà il suo peregrinare con l’avvocato Finzi affinché possa riuscire a dare manforte al suo fidanzato Marcello e a uscire da prigione. La ragazza, però ignora che è continuamente inseguita da Fiorenza, la cugina di Dante Romagnoli, che vuole scoprire cosa ci sia tra lei e il legale.

Nella puntata di venerdì 21 Maggio de Il Paradiso delle Signore, Marta non ha ancora preso una decisione sul suo futuro ed è per questo che parla nuovamente con suo padre Umberto. Vittorio, che ormai ha scoperto tutto, parla chiaro con la sua Marta sperando che possa prendere una decisione e senza troppi fronzoli. Quello che accadrà tra Rocco e Maria sarà davvero molto inaspettato anche per i fan. Infatti, il padre della ragazza vorrebbe che la figlia una volta convolata a nozze con il suo giovane fidanzato, possa ritornare finalmente in Sicilia. Quello che succederà invece tra Gloria e Stefania sarà davvero inaspettato. Infatti, la prima, prenderà una telefonata destinata alla sua collega nonché amica e questo sembrerebbe compromettere molto la tranquillità della boutique.