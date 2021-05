Beautiful, anticipazioni sabato 15 maggio: Wyatt e Sally tornano insieme

I fan di Beautiful attendono con ansia la nuova puntata odierna di sabato 15 maggio per scoprire quello che accadrà e soprattutto la decisione che dovrà prendere il caro Wyatt Spencer. Quest’ultimo, infatti, sarà costretto a dire addio nuovamente al suo primo amore ovvero la giovane Flo Fulton. Infatti, il fratello di Liam decide di assistere la sua ex fidanzata in un momento davvero molto difficile. Katie, infatti, ha rivelato le reali condizioni di salute in cui versa la sua cara amica stilista ed è per questo che lo Spencer non se l’è sentita di lasciarla da sola in questo momento. Scopriamo tutto quello che accadrà nella puntata odierna.

Le condizioni di salute di Sally

La puntata di oggi sabato 15 maggio di Beautiful regalerà grandi colpi di scena ai telespettatori. Come ben sappiamo, da poche settimane, la stilista Sally Spectra ha saputo delle sue condizioni di salute precarie dovute alle analisi svolte nello studio della Dottoressa Penny Escobar. L’unica persona a sapere delle reali condizioni di Sally era la sua carissima amica Katie. Proprio quest’ultima, però, ha spronato di essere pronta a dirlo ad altre persone. Infatti, dato che Sally sarebbe in fin di vita, ha accettato che venisse a saperlo anche il suo ex fidanzato nonché grande amore, Wyatt Spencer. Proprio quest’ultimo, ha preso una decisione molto importante affinché Sally non ne risenta e che abbia il giusto affetto intorno.

Leggi anche -> Beautiful anticipazioni americane: Sally finisce in ospedale

Il ripensamento di padre e figlia

Come ben sappiamo, nella soap americana Beautiful Ridge e Steffy si servono ormai da molto tempo delle doti da stilista di Sally Spectra. Quest’ultima, però, ha rischiato di essere licenziata più di una volta per aver proposto delle idee deludenti e poco convincenti. Infatti, i risultati sono sempre stati surclassati dalla concorrenza di Hope Logan e di Thomas Forrester. Quando però Ridge e Steffy hanno scoperto il reale motivo per cui Sally Spectra non sia più quella di una volta, hanno deciso di promuoverla addirittura dandole un ruolo di spicco. Prendendo spunto proprio da questa situazione, Katie ha fatto in modo che Wyatt Spencer sapesse delle condizioni di salute della sua ex fidanzata.

Per tale ragione ha deciso di parlarne con il suo primo amore nonché nuova compagna Flo Fulton. I due a malincuore hanno dovuto dirsi nuovamente addio per far sì che il fratello di Liam possa assisterla in questo momento difficile e in quelle che sembrerebbero essere gli ultimi mesi di vita la povera Sally Spectra. Nelle prossime puntate, però, ci sarà un colpo di scena del tutto inaspettato che sembrerebbe davvero mandare in tilt i protagonisti della soap americana.

Beautiful, la pazienza di Flo

Wyatt Spencer e Flo Fulton sono tra le coppie più amate dai fan di Beautiful. Infatti, stando alle parole dei seguaci della soap, l’apparente stato precario di salute della povera Sally Spectra, sembrerebbe non aver convinto tutti.

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni venerdì 14 maggio: Ridge e Steffy sanno della malattia di Sally

Le dinamiche che infatti verranno fuori dallo stato precario della donna si spera vivamente che possa esserci un lieto fine per la coppia che si è dovuta nuovamente dividere a causa di un episodio del tutto inaspettato inatteso.