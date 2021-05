Pio e Amedeo, confermati a Mediaset: in arrivo la seconda edizione di Felicissima Sera

Dopo l’indiscutibile successo di ascolti di Felicissima Sera, per Pio e Amedeo sembra essere già arrivata la conferma da parte di Mediaset per la prossima stagione autunnale della rete televisiva.

Andato in onda dal 16 al 30 aprile con 3 puntate, Felicissima Sera di Pio e Amedeo ha riscosso risultati decisamente interessanti per la rete e anche per i due comici pugliesi che sono ormai delle vere e proprie celebrità nel panorama dell’intrattenimento italiano.

Polemiche su Felicissima Sera

Canale 5 ha deciso di dare carta bianca a Pio e Amedeo, che sono stati protagonisti a 360 gradi di questo show. Infatti i due comici oltre ad essere i conduttori di Felicissima Sera hanno anche fatto parte della squadra di autori del programma. Nonostante il grande successo dello show, non sono mancate le polemiche a causa di uno degli sketch andati in onda durante l’ultima puntata. Nella scenetta Pio e Amedeo hanno parlato del politicamente corretto sostenendo che non si posso dire più nulla e invitando coloro che vengono insultati con parole come ne*ro o f*ocio a rispondere con una risata.

Sul web il messaggio del duo non sembra essere stato particolarmente apprezzato, soprattutto perché alimenta un mito sempre più diffuso in Italia relativo a un’inesistente dittatura del politicamente corretto. A confermarlo il fatto che i due comici abbiano tranquillamente utilizzato termini discriminatori, seppur contestualizzati all’interno dello show.

Le critiche a Pio e Amedeo

Un’altra delle critiche mosse a Pio e Amedeo ha riguardato il momento in cui i due comici hanno invitato coloro che vengono discriminati attraverso l’utilizzo di specifici termini a rispondere con una risata dando per scontato che tutti abbiano la stessa reazione ma soprattutto mostrando la volontà di spiegare a chi fa parte di una minoranza che non dovrebbe offendersi se insultato o che atteggiamento dovrebbe assumere in determinate circostanze, non considerando minimamente anche il rischio corso da queste persone in specifici contesti.

LEGGI ANCHE—>Felicissima Sera, Pio e Amedeo rispondono alle polemiche: “Non chiediamo scusa”

Il successo dello show

Nonostante le polemiche Felicissima Sera è stato un vero e proprio successo con un media di più di 4 milioni di persone per puntata. E secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, Mediaset sembra pronta a rinnovare lo show per una nuova stagione.