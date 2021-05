Uomini e Donne, parla Sabrina Ricci: “Mi ha fatta passare per una psicopatica”

Sabrina Ricci, una delle ex dame del trono Over di Uomini e Donne, ha deciso di dare la propria versione riguardo la relazione con il cavaliere Claudio Cervoni.

A seguito delle dichiarazioni fatte da Claudio, Sabrina ha deciso di dare la propria versione dei fatti confessando una serie di particolari durante l’intervista rilasciata a PiùDonna.

Sabrina Ricci a Uomini e Donne

Sabrina Ricci è stata una delle dame protagonista di Uomini e Donne nella stagione 2020 2021 del programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Durante questa esperienza la donna ha conosciuto Claudio Cervoni, con cui ha intrapreso una relazione, poi durata poche settimane. In una recente intervista Sabrina ha avuto modo di spiegare come siano andate le cose con il cavaliere.

La storia tra Claudio e Sabrina

In particolare Ricci ha dichiarato di essere uscita da Uomini e Donne con Claudio il 23 febbraio e di aver cominciato a ricevere degli strani messaggi dopo poco tempo dall’inizio di questa nuova avventura. Si trattava di avvertimenti da parte di un’altra donna che la metteva in guardia su Cervoni. Inizialmente sembra che Sabrina non abbia dato molto peso alle parole di questa misteriosa donna pensando che si trattasse di una ex gelosa. Ma ben presto l’ex dama ha compreso che nei suoi messaggi c’era qualcosa di vero. Infatti Sabrina ha dichiarato: “Io glielo feci notare. Gli dissi, Claudio ma mi devi dire qualcosa? E lui mi chiese perché? E io gli chiesi di non rispondermi a una domanda con un’altra domanda. Lui disse ma che è successo? E io gli ho fatto vedere i messaggi, ma non tutti. Lui andava a letto con un’altra già da prima, quando io uscivo con Nicola. Lui mi ha detto che c’era questa donna, ma che non era niente di serio e si erano visti poche volte.”

LEGGI ANCHE—>Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 13 maggio: la scelta di Massimiliano

Il rifiuto di Uomini e Donne

La storia con Claudio sembra essere totalmente concluso ma nonostante ciò la donna romana ha dichiarato di non aver affrontato un periodo facile. Inoltre Sabrina ha aggiunto di aver chiesto di essere invitata in studio per spiegare la situazione ma di aver ricevuto una risposta negativa: “Mi hanno detto che non era possibile. Avevo chiesto 5 minuti per spiegare la situazione. Anche perché la sua intervista ha avuto un botto mediatico allucinante. Mi ha fatta passare per una psicopatica e a me non sta bene così. “