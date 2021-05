Anticipazioni Uomini e Donne: scontro tra Roberta e Riccardo, interviene Ida

Un finale di stagione decisamente scoppiettante quello di Uomini e Donne in questa edizione 2020/2021: anche quest’anno il trono Over ha tenuto i telespettatori con il fiato sospeso, intenti a seguire le vicende di dame e cavalieri.

Un’altra bomba sta per scoppiare nello studio di Uomini e Donne e i protagonisti saranno, ancora una volta, Riccardo Guarnieri, Roberta di Padua e Ida Platano.

Il cavaliere è tornato nel programma dopo la fine della sua relazione con Ida e, dopo qualche tempo, ha cominciato una storia con Roberta: un lieto fine che aveva visto i due uscire insieme dal programma.

Uomini e Donne, Roberta accusa Riccardo: è guerra aperta

Lontano dai riflettori della trasmissione la coppia non ha resistito: dopo tante foto pubblicate sui social che li ritraevano insieme e dopo la condivisione della quotidianità come coppia, i due sono ritornati al centro dello studio palesando i problemi riscontrati e manifestando la volontà di un allontanamento.

C’è chi è pronto a scommettere su un accordo tra i due per sfruttare al massimo la visibilità data dal programma e le anticipazioni parlano di una Roberta pronta a lanciare una serie di accuse a quello che ormai sembra essere definitivamente il suo ex fidanzato, con tanto di documenti e screen a sostegno delle sue parole. Ecco cosa accadrà nella puntata odierna di Uomini e Donne.

Dopo la messa in onda della scelta di Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto, preferita ad Eugenia Rigotti, ci sarà spazio per il trono over in questo ultimo appuntamento settimanale del dating show condotto da Maria De Filippi. Stando a quanto rivelato dalle anticipazioni diffuse dal pubblico che ha assistito alla registrazione in studio, la puntata dovrebbe essere dedicata totalmente al confronto piuttosto duro tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.

La scelta di Giacomo Czerny: il tronista diviso tra Carolina e Martina

Tra i due c’era già stato un primo confronto nel quale i due non erano rimasti in buoni rapporti: ritornati al centro dello studio questa volta lo scontro è stato ancora più acceso, con il coinvolgimento di Armando Incarnato, che ha già fatto arrabbiare Maria De Filippi, e Ida Platano, ex fidanzata di Riccardo. Pareva che con Roberta fosse scoppiata la pace, ma la dama ha smentito tutto. In studio potrebbe tornare Elisabetta Simone dopo l’addio a Luca Cenerelli.

Potrebbe esserci spazio anche per il trono classico nella puntata di oggi di Uomini e Donne. L’ultimo tronista rimasto a dover scegliere è Giacomo Czerny. Il tronista sta per prendere la sua decisione tra Carolina Ronca e Martina Grado. Il ragazzo è sempre apparso piuttosto indeciso tra le due donne e ha dichiarato di provare qualcosa d’importante per entrambe le pretendenti. Anche le corteggiatrici non riescono più ad aspettare e premono affinché lui scelga per vivere la loro storia d’amore. Il pubblico appassionato del programma è pronto a scommettere sulla scelta di Carolina, dati gli atteggiamenti del tronista che sembra propendere verso di lei, ma sono molti gli spettatori che le preferiscono Martina.