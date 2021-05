Amici, una sorpresa inaspettata per il ballerino Alessandro VIDEO

A breve anche questa edizione di Amici giungerà al termine. I finalisti sono cinque: due ballerini e tre cantanti. Prima del grande evento la produzione ha riservato tante sorprese ai giovani. Quella fatta ad Alessandro Cavallo, per esempio, ha commosso il web. Non sono mancate le lacrime. Ecco cosa è successo.

Sorpresa inaspettata per Alessandro

Alessandro Cavallo ha 21 anni ed è originario di Brindisi. Ha avuto modo di sedersi al banco del talent show con una sfida. Lui è molto bravo nella danza classica, in quanto è da sempre rientrato tra le grazie di Alessandra Celentano. Si è sempre messo in gioco, non ha mai detto parole o compiuto gesti sbagliati. Del resto è sempre stato educato e molto dedito al lavoro. Grazie al programma ha conosciuto Enula, con la quale ha un rapporto speciale. Sono usciti allo scoperto quando lui durante un’esibizione nella fascia pomeridiana le ha dato un bacio. Hai iniziato a studiare nell’accademia Tersicore di Brindisi diretta da Antonella Di Lecce. In un secondo momento ha frequentato il corso di studi all’accademia del teatro La Scala di Milano. Per quanto riguarda la sua famiglia, sappiamo che ha un fratello maggiore, la madre si chiama Cosima e il padre Antonio. Quest’ultimo si è mostrato davanti alle telecamere per fare una sorpresa al figlio. Ecco il video che lo conferma.

L’incontro con il papà

La pagina Instagram dedicata al programma ha pubblicato un video due giorni fa e ha ottenuto tantissimi like e commenti positivi. Nel video si vede Alessandro che si reca nella sala destinata alle prove. Dopo pochi minuti di attesa, si è presentato davanti a lui il padre. Hanno comunicato attraverso una lastra di plexiglass per rispettare le norme anti-covid. Inevitabile è stata la reazione del ragazzo che si è lasciato andare in un pianto. Anche il padre ha versato qualche lacrime per la gioia di rivedere il figlio dopo tanti mesi di lontananza. “Sei meraviglioso, spero che tu possa vincere anche se hai già vinto perché sei il migliore” e “Meriterebbe la vittoria solo per sua sensibilità ed educazione”. Ecco due dei tanti commenti che sono stati lasciati al video. Ciò dimostra che Alessandro è molto amato non solo per il suo palese talento, ma anche per la sua bella personalità.

https://www.instagram.com/p/COvcoibi0Yo/

Curiosità su Alessandro

Non tutti sanno che nel 2015 Alessandro è stato scelto per uno stage di due mesi all’Opera di Bordeaux e nel 2016 ha interpretato il principe di Cenerentola in vari teatri italiani. Purtroppo a causa di un incidente è stato costretto a fermarsi, ma nonostante tutto si è ripreso alla grande e a gennaio 2021 entrato ad Amici. Molti sono concordi nel dire che sia dotato di grande fascino, infatti è il mix vincente che ha fatto perdere la testa alle fan di tutte le generazioni.

