Amici 21, Giulia Stabile scrive al fidanzato Sangiovanni | Le paure e i dubbi della ballerina

Giulia Stabile, la ballerina finalista di Amici 21, espone al fidanzato e compagno d’avventura, il cantate Sangiovanni, i suoi dubbi sulla loro relazione d’amore, sbocciata proprio tra i banchi della scuola dei talent più famosa d’Italia.

Gli amori nati ad Amici

Il programma Amici di Maria De Filippi nel corso dei suoi 20 anni di messa in onda, ha regalato forti emozioni attraverso le performance e le esibizioni dei ragazzi, che vi hanno preso parte. Ma oltre ai canti e ai balli ciò che i telespettatori sanno di avere dallo show di Canale 5, sono le emozioni scaturite dagli amori che nascono all’interno della scuola.

Come dimenticare quello tra Stefano De Martino ed Emma Marrone? Per citarne due famosissimi. Oppure Enrico Nigiotti e Elena D’Amario, Biondo ed Emma Muscat, Alberto Urso e Valentina Vernia, Andreas Muller e Veronica Peparini e tanti altri. Alcuni di questi amori sono ormai morti e sepolti, altri continuano il loro percorso.

Giulia e Sangiovanni dopo la scuola

Senza smentirsi, anche questa edizione di Amici 2021 ha presentato le sue storie d’amore, come quella tra Giulia Stabile e Sangiovanni, che sta appassionando i fan. Ormai manca poco alla finale e i ragazzi sanno che presto si spegneranno le luci delle telecamere e si accenderanno quelle della vita reale, nutrita però dal successo ottenuto nel programma.

Giulia ha paura che le cose tra lei Sangiovanni potrebbero cambiare e per questo motivo si è sfogata direttamente con lui, a cuore aperto, ripresa dalle telecamere. Anche loro si sono conosciuti all’interno del reality e stanno insieme, praticamente tutti i giorni, da 6 mesi. E’ anche normale che adesso inizi a farsi sentire un pò di paura del dopo..

La lettera scritta dalla balleria

Per questo motivo Giulia ha scritto una lettera al fidanzato. Ha paura che tutto possa finire ha deciso di porre alcune domande sul futuro, attraverso le parole scritte su un pezzo di carta: “Anche se magari smetterò di piacerti o smetterai di ‘quererme’ fuori da qui continuerai ad esserci per me? (te lo scrivo perché se provo a parlarti mi viene da piangere)”.

La risposta del cantante è arrivata immediata: “Hai dubbi? Io ci sono per qualsiasi cosa, non devi neanche pensarci”. Insomma, il loro è un bellissimo rapporto, prima di tutto di amicizia e sembra anche abbastanza solido. Entrambi, quando si sono scoperti finalisti assieme si sono abbracciati e hanno festeggiato insieme.