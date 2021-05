Torna in auge la protagonista delle dame del trono Over, Gemma Galgani che, spoilerando le prossime puntate, farà una fine drammatica che ha sconvolto tutti e portato il gelo in studio. Cos’è accaduto?

Da quasi dieci anni Gemma Galgani è una presenza fissa del Trono Over di Maria De Filippi e si è identificata come una delle protagoniste indiscusse della trasmissione di Uomini e Donne. L’elegante e affascinante dama torinese del Trono Over non si è mai sottratta nel vivere al cento per cento le sue emozioni, anche a costo di essere oggetto di critiche.

La Galgani, spesso, è anche protagonista di siparietti di ‘rivalità’ insieme alla sua nemica televisiva Tina Cipollari e, stando alle voci di corridoio, sembra che i telespettatori siano un po’ stanchi della figura di Gemma nel programma, al punto che pare che nella prossima stagione la Galgani potrebbe non essere presente.

Stando ai rumors, la trafila delle storie d’amore di Gemma, che non arrivano mai ad un lieto fine, stanno dando per scontata la sua presenza nel programma e vorrebbero un ‘cambio della guardia’. Sarà riconfermata la presenza di Gemma nella prossima edizione? Intanto, però, vediamo cosa succederà in studio nelle prossime puntate.

Spoiler Uomini e Donne: fine drammatica per Gemma Galgani

Gemma Galgani continua la sua ricerca del cavaliere azzurro ma, a quanto pare, senza riuscirci realmente. La dama torinese aveva lasciato ben sperare il pubblico quando aveva frequentato il cavaliere Giorgio Manetti e lì sembrava proprio che ci sarebbe stato un epilogo di felicità tra i due.

Le speranze, però, si sono rivelate vane e, dopo questa grande delusione, Gemma ha avuto delle parentesi di poco conto con altri cavalieri, quali Sirius e Nicola Vivarelli, che ha deciso poi di rimettersi in gioco e tornare in studio.

Adesso, però, Gemma è impegnata nella conoscenza di un nuovo cavaliere, Aldo Farella e sembra anche abbastanza presa dell’uomo ma, stando agli spoiler delle prossime puntate, per lei si prevede una nuova fine drammatica: la conoscenza del cavaliere sarà l’ennesimo buco nell’acqua?

Elisabetta Simone scoppia a piangere in studio

Dopo che Gemma Galgani riceve un altro due di picche dal cavaliere Aldo che sottolinea come per lui la dama torinese sia solo un’amica, arriva un nuovo colpo di scena che prende spazio a Uomini e Donne e questa volta al centro dell’attenzione c’è la dama Elisabetta Simone.

La donna confessa, con schiettezza, di essere innamorata di Luca e di aver anche dormito con lui, seppur tra loro le cose non sono progredite. A questo punto c’è il caos tra i due opinionisti che, all’unisono, attaccano Elisabetta cercando di farle capire come, secondo loro, Luca la stia usando solo per avere visibilità in studio.

La reazione inaspettata di Elisabetta porta il gelo nello studio di Cinecittà: la Simone scoppia a piangere ma le sue lacrime non inteneriscono Luca che resta fermo sulla sua idea. “Si può piangere anche perché ti rendi conto di aver perso una persona” ma comunque il cavaliere ribadisce di voler bene Elisabetta ma di non amarla.