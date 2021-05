Amore in vista per Guenda Goria, ecco chi è il fidanzato

Guenda Goria è stata un concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ed è nota per essere la figlia di Maria Teresa Ruta. Di recente sta facendo parlare di sé per la sua nuova relazione sentimentale. Ecco chi è il fortunato.

Nuovo amore per Guenda

Guenda è entrata nella casa più spiata d’Italia con la madre. Grazie a questa esperienza le due donne hanno avuto modo di riavvicinarsi e mettere da parte tutte le incomprensioni del passato. La ragazza si è avvicinata anche a Massimiliano Morra, però non sono andati oltre dato che entrambi avevano nel cuore e nella mente un’altra persona. L’affascinante attore napoletano è felicemente fidanzato con Dalila Mucedero mentre lei aveva più volte menzionato la storia d’amore fatta di alti e bassi con Telemaco Dell’Aquila. È finita al centro del gossip perché l’ex moglie dell’uomo ha fatto delle dichiarazioni sconcertanti. Per fortuna Guenda è riuscita a difendersi a spada tratta da tutte le accuse ricevute. Poi è stata beccata dai fotografi in compagnia di Filippo Nardi. Nello studio di Pomeriggio 5 l’opinionista Karina Cascella le ha puntato il dito contro dicendo che ha contattato lei i fotografi con lo scopo di far parlare di sé. A questa accusa la diretta interessata ha risposto con il sorriso e l’eleganza che l’ha sempre contraddistinta. Per fortuna oggi ha voltato le spalle a passato, in quanto è felicemente fidanzata con Mirko Gancitano. Ecco delle informazioni sul suo conto.

Chi è e cosa fa il nuovo fidanzato

Secondo fonti attendibili pare che Guenda e Mirko si siano conosciuti in un resort di Sharm el-Sheikh. Nella meta turistica egiziana lui alloggiava lì per un lavoro professionale mentre lei voleva semplicemente godersi dei momenti di relax. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini sostiene che sono una coppia a tutti gli effetti e attualmente la frequentazione sta andando a gonfie vele a Milano. Anche Mirko ha 32 anni ed è originario di Mazara del Vallo, Sicilia. Nella vita è sia un producer che un attore. Non a caso a Sharm el-Sheikh stava lavorando come assistente dell’attore Alex Belli. Tutti concordano nel dire che sia davvero un bel ragazzo. Occhi chiari e viso d’angelo sono le caratteristiche che hanno fatto perdere la testa a Guenda. Ha sempre detto di essere attratta da uomini più grandi. Stavolta, però, ha voluto fare un’eccezione.

La passione del piano

Guenda ha mostrato di essere una persona molto allegra, solare e di estrema cultura. Parla ben quattro lingue: inglese, francese, spagnolo e portoghese. Ha dei modi sempre molto garbati ed eleganti, infatti non è mai andata oltre con gesti e parole nel pieno delle discussioni. Ha un buon rapporto con Maria Teresa e ama il mondo dello sport. Fin da piccolina ha preso lezioni di pianoforte che con il tempo è diventato il suo lavoro.

