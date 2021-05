Elisa Isoardi, una dea sul web. Ecco lo scatto che sta facendo impazzire

Elisa Isoardi è una delle conduttrici italiane più amate dell’ultimo periodo. Da poco ha lasciato L’Isola dei famosi e ora è nello studio a commentare le dinamiche del gruppo accanto alla collega Ilary Blasi. Di recente ha pubblicato una foto che ha ottenuto tantissimi like nel giro di poche ore. Ecco il motivo di tanti consensi positivi.

Elisa Isoardi, una dea sul web

Elisa si è messa alla prova stando in stretto contatto con la natura dell’isola. Tutti l’avevano etichettata come una sorta di leader: sapeva coinvolgere tutti in ciò che faceva e proponeva delle cose senza imporre il suo pensiero su quello degli altri. Gilles Rocca aveva molta stima di lei, ma a causa di un televoto non è riuscita a restare con gli altri naufraghi. Ha avuto una possibilità di riscatto su un’altra isola con Myrea e Vera. Le tre donne sono state chiamate amazzoni perché hanno mostrato che esiste la solidarietà femminile e quando c’è è imbattibile. Tuttavia a causa di un incidente col fuoco, è stata soccorsa dai medici. Per fortuna ha solo dovuto mettere un cerotto su un occhio. Per lei l’esperienza è giunta al termine per il dispiacere dei fan, quindi si sta limitando a commentare in qualità di ospite le puntate direttamente dallo studio. Essendo un personaggio pubblico, tende a coinvolgere i propri fan in tutto ciò che fa attraverso degli scatti sia artistici che non. Uno di questi ha mandato letteralmente in delirio Instagram. Ecco il motivo.

“Buon inizio settimana a tutti voi”

La foto è stata pubblicata due giorni fa e ha subito ottenuto tantissimi like e commenti positivi, chiaro segno che è molto amata e seguita sui social. Nella didascalia ha augurato ai follower un buon inizio settimana. Ha optato per l’effetto bianco e nero per rendere il tutto più intrigante e accattivante, ma sempre con palese eleganza. Indossa una giacca bianca con un top nero e una collana non passa inosservata. Molti utenti social si sono soffermati sullo sguardo penetrante, caratteristica che la rende più unica che rara. Le labbra carnose e i capelli mossi dal vento danno l’idea della piena naturalezza. La Isoardi è nota per ricorrere a pochissimo al make-up e ha dimostrato di essere bellissima anche sull’isola in versione acqua e sapone.

Elisa a Pomeriggio 5?

Da un po’ di tempo sta circolando una notizia inerente alla bellissima Elisa Isoardi. L’ex volto della Rai potrebbe avere il timone della conduzione di un programma di Barbara D’Urso. Scendendo nei dettagli pare che a giugno potrebbe prendere il posto della collega, ma per il momento nulla è ancora certo. Per questo motivo non ci resta altro da fare che attendere nuove notizie. A prescindere da tutto il piccolo schermo non può fare a meno della sua professionalità (per non parlare della bellezza indescrivibile).

