Maurizio Costanzo contro Elisa Isoardi: le pesanti parole del giornalista

La partecipazione di Elisa Isoardi a L’Isola dei famosi ha permesso al grande pubblico di conoscere meglio la conduttrice, ma le parole di Maurizio Costanzo nei suoi confronti sono state molto pesanti.

La Rai ha messo in panchina Elisa Isoardi: dopo averle tolto la possibilità di condurre La Prova del Cuoco al posto di Antonella Clerici e proposto la partecipazione a Ballando con le stelle, non ha più consentito all’ex volto del mezzogiorno di Rai 1 di poter lavorare. La proposta di partecipare a L’Isola dei famosi, quindi, ha consentito alla Isoardi di farsi conoscere meglio e di ritagliarsi – forse – un posto a Mediaset.

In tanti hanno apprezzato la sua indole guerriera in Honduras e molti si sono rattristati all’annuncio del suo abbandono a causa di un infortunio all’occhio. “Mentre cucinavo per me e le ragazze, c’era tanto vento, e un lapillo mi è finito in un occhio – ha raccontato la Isoardi a Ilary Blasi prima di comunicare il suo rientro forzato in Italia – . È tutto sotto controllo per adesso, purtroppo però devo tornare in Italia per accertamenti. Mi hanno appena detto questo e la cosa mi uccide perché siamo arrivati esattamente ad un mese e non me l’aspettavo. L’Isola mi ha dato tantissimo, la libertà di potermi mostrare per quello che sono”.

Elisa Isoardi, il duro colpo di Maurizio Costanzo

Ora che Elisa Isoardi è tornata in perfetta forma, molti sono in attesa di vederla alla conduzione di un programma tutto suo, magari a Mediaset.

A riguardo è stato interrogato proprio Maurizio Costanzo, uno dei volti simbolo delle reti del Biscione, che non ha riservato parole smielate per la conduttrice.

“Forse dovrebbe smetterla di girovagare e dedicarsi al suo lavoro di presentatrice, al sicuro, in uno studio televisivo – ha commentato il marito di Maria De Filippi attraverso le pagine di Nuovo Tv – . Deve scegliere che programma vuole fare. Bisogna capire pure dove lo farà: in Rai, dove è cresciuta, o a Mediaset?”.

Per Costanzo, tuttavia, è chiaro che Elisa Isoardi abbia vissuto un momento molto difficile, ma per lei è arrivato il momento di compiere una scelta importante.

“Ha attraversato un periodo complicato. Purtroppo, anche all’Isola dei Famosi ha dovuto affrontare le conseguenze di un incidente”, ha concluso il conduttore senza sottovalutare, tuttavia, il grande talento della collega.

Elisa Isoardi, cosa succede dopo l’addio alla Rai?

Dopo l’addio alla Rai e l’approdo a Mediaset, le voci su un possibile contratto di Elisa Isoardi con Pier Silvio Berlusconi si fanno sempre più insistenti.

Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, la conduttrice continuerà a lavorare per le reti del Biscione, ma non al posto di Federica Panicucci a Mattino Cinque.

I ben informati, infatti, sostengono che dopo il ben servito da parte della Rai, la Isoardi possa avere un programma tutto suo sulla rete ammiraglia Mediaset, Canale 5.

Pare, infatti, che i vertici di Cologno Monzese stiano pensando di affidarle o Domenica Live – al posto di Barbara D’Urso – o Mattino Cinque Weekend, format del tutto nuovo che dovrebbe andare in onda nel fine settimana.