Uomini e Donne, Ida Platano furiosa perde la pazienza: “Vergognoso”, un pesante attacco

Ida Platano, dama del trono over di Uomini e Donne, si ribella pubblicamente alle offese e alle minacce di alcuni utenti della rete: il duro sfogo della dama del dating show di Canale 5.

Protagonista – dopo un lungo periodo di assenza – del parterre femminile di Uomini e Donne, Ida Platano ha sempre dimostrato di essere indifferente alle critiche. Abituata a ricevere complimenti, ma anche insulti, da parte degli utenti social che la seguono nelle sue vicissitudini sentimentali, questa volta la Platano ha deciso di reagire duramente a chi l’ha minacciata di morte.

Se i messaggi di critica e gli insulti possono essere “accettati” da chi rende di dominio pubblico la propria vita, quando si supera il limite è giusto intervenire. E Ida Platano ha deciso di non rimanere più in silenzio e di raccontare ai suoi follower cosa le è accaduto negli ultimi periodi. Ma la dama del trono over non si limiterà alla denuncia sui social: ha già annunciato che procederà per vie legali contro chi si è arrogato il diritto di inviarle messaggi intimidatori.

Ida Platano, lo sfogo su Instagram

“La gente non sta bene! Io resto sempre più stupita – ha esordito Ida su Instagram – . E sì, a quarant’anni mi stupisco ancora perché credo che la gente non stia bene!”.

Così la Platano ha iniziato a raccontare ai suoi follower cosa le sia accaduto e quanto un certo tipo di messaggi facciano male a chi li riceve.

“Arrivare a scrivere, e lo ha scritto una donna che mi segue anche, ‘vai a morire’…Ma cosa avete al posto del cuore? Avete un’anima? Avete una coscienza? – ha continuato la protagonista di Uomini e Donne – . Io dico che è vergognoso scrivere una cosa del genere a qualsiasi persona!”.

“Dove può arrivare la cattiveria? La morte non si augura a nessuno! – ha concluso la Platano – . Io accetto qualsiasi commento negativo, non me ne frega niente, ma la morte no!”.

Ma non finirà qui perché Ida ha deciso di proseguire per vie legali contro chi le ha augurato la morte.

“Adesso, chi ha scritto, si prenderà le conseguenze”, ha fatto sapere la ex compagna di Riccardo Guarnieri.

Leggi anche–>Ida Platano mai vista così, minigonna cortissima e stivaloni: rivoluzione dopo Uomini e Donne

Leggi anche–>Ida Platano, nuovo amore dopo l’addio a Riccardo? la dama rompe il silenzio

Ida Platano, il ritorno a Uomini e Donne

Da quando Ida Platano è tornata negli studi di Uomini e Donne, è finita nuovamente sotto la lente d’ingrandimento degli spettatori.

Molti apprezzano il suo tentativo di rivincita dopo la grande delusione dovuta alla fine dell’amore con Guarnieri, mentre tanti altri l’hanno accusata di aver finto un sentimento che in realtà non è mai esistito.

Lei, tuttavia, ha deciso di tornare al trono over per continuare a cercare l’amore davanti alle telecamere di Canale 5 e i fan sono in attesa che la signora possa iniziare a manifestare un vero interesse nei confronti dei cavalieri presenti.

Al momento, però, pare che nessuno degli uomini seduti di fronte al parterre femminile sia riuscito ad attirare l’attenzione della Platano che, dopo la delusione di Riccardo Guarnieri, starà ben attenta a scegliere l’uomo che sarà il suo compagno di vita.