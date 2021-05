Beautiful, anticipazioni giovedì 13 maggio: Ridge e Steffy vogliono licenziare Sally

La nuova puntata odierna di giovedì 13 maggio di Beautiful vedrà tra i protagonisti assoluti Ridge Forrester e sua figlia Steffy. I due, in maniera molto inaspettata, sono sul punto di prendere una decisione davvero inevitabile. Questa volta, però, al centro delle diatribe non vi è il machiavellico Thomas. Le attenzioni di padre e figlia, infatti, si sarebbero incentrate di più sulla loro stilista di riferimento ovvero Sally Spectra. Quest’ultima, in seguito alla fine della relazione con Wyatt e in seguito alla malattia che l’avrebbe colpita, sta rendendo davvero pochissimo sul luogo del lavoro. Quale decisione hanno preso per lei i due capi? Scopriamolo subito.

Ridge e Sally molto decisi

Nella nuova puntata odierna di Beautiful Sally Spectra rischia di essere licenziata. Quest’ultima, dopo la fine della relazione con Wyatt e i vari problemi legati alla salute, potrebbe trovarsi dinanzi ad un ennesimo ostacolo insormontabile. Come i fan sanno benissimo, la ragazza era stata assunta da Ridge Forrester e sua figlia Steffy per condurre i lavori da stilista nella loro casa di moda. D’altra parte, però, ci si ritrova dinanzi alla concorrenza spietata di Hope e Thomas. Quest’ultimo nonostante sia considerato come uno dei più diabolici nella soap americana, è giusto dire che è anche uno degli stilisti più talentuosi e impareggiabili di sempre. Infatti, per tale motivo, le sfide tra l’entourage di Steffy e Ridge e quella del caro Thomas, sono sempre a favore del piccolo Forrester e della sua mai dimenticata Hope Logan.

Leggi anche -> Beautiful anticipazioni americane: Sally finisce in ospedale

Il dolore segreto di Sally

Sebbene Ridge e Steffy Forrester siano sul punto di voler licenziare Sally Spectra è soprattutto perché i risultati della stilista in termini lavorativi sono davvero molto carenti. I fan di Beautiful, però, sanno benissimo che in realtà le condizioni di salute e la rottura sentimentale con Wyatt non hanno di certo aiutato il suo ruolo nel mondo del lavoro.

È giusto dire, però, che la ragazza si trova a vivere davvero un periodo davvero complesso e ricco di insidie. Non ha voluto proferire parola con nessuno se non solo con Katie, la sua grande amica. Anche Wyatt è all’oscuro di tutto mentre proprio quest’ultimo ha deciso di lasciare in stand-by la sua relazione con Flo Fulton proprio per non recare nuovi dolori alla sua ex fidanzata.

Beautiful e le strategie di Thomas

Gli ultimi giorni per i fan di Beautiful, molti sono stati i colpi di scena. In modo particolare, infatti, Hope Logan è stata al centro dell’attenzione soprattutto per gli atteggiamenti machiavellici e diabolici del suo ex Thomas Forrester.

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni mercoledì 12 maggio: Ridge crede ai sentimenti di Thomas

Quest’ultimo, giocando molto sulla vulnerabilità del piccolo Douglas, si è posto in una condizione di stratega ancor più del suo standard iniziale. Infatti, attraverso la proposta di matrimonio fittizia alla povera Zoe Buckingham, il suo tentativo di riconquistare la cara Logan. Ad oggi, solo Liam, Brooke e Steffy si sono resi conto della reale azione dello stilista. Come si evolverà la vicenda? Lo scopriremo nelle prossime puntate.