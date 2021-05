Beautiful, anticipazioni mercoledì 12 maggio: Ridge crede ai sentimenti di Thomas

Il nuovo appuntamento odierno con la soap americana Beautiful vedrà tra i protagonisti assoluti Ridge Forrester. Quest’ultimo, crederà fortemente nei sentimenti palesati da suo figlio Thomas nei confronti della fidanzata Zoe Buckingham. Infatti, come se non bastasse, suo figlio è reduce da una proposta di matrimonio plateale fatta dinanzi a tutti compreso il piccolo figlioletto Douglas. Se da un lato Ridge è convinto dei sentimenti di suo figlio, Brooke e Liam, d’altro canto, sono fermamente convinti che la sua sia solo una strategia per riconquistare Hope Logan. Questa loro diffidenza ha reali fondamenta? Scopriamo tutto quello che accadrà nella puntata odierna.

I buoni propositi di Ridge

Nella puntata odierna di Beautiful di mercoledì 12 maggio, Ridge Forrester mostrerà di essere assolutamente dalla parte di suo figlio Thomas per la festa organizzata nella loro villa di famiglia. In modo particolare, la dichiarazione plateale e la proposta di matrimonio fatta alla cara fidanzata Zoe Buckingham, sembrerebbe aver convinto ed emozionato suo padre. Questa scelta di Thomas di chiedere la mano alla ragazza per delle nozze imminenti, sembrerebbe aver reso felici anche Eric e sua moglie Quinn. Se da un lato c’è chi comunque ha un atteggiamento felice e soddisfatto nei riguardi della scelta di Thomas, vi è chi comunque si mostra preoccupato e con sgomento. Stiamo parlando di Hope Logan che sicuramente è decisamente preoccupata per Douglas e per il suo rapporto futuro con Zoe.

Brooke e Steffy dalla parte di Liam

I fan di Beautiful, nella puntata odierna, avranno modo di assistere allo scetticismo e alla diffidenza dilagante nei riguardi di Thomas Forrester. Quest’ultimo, fresco di proposta di matrimonio fatta in maniera plateale alla sua fidanzata nonché ormai futura moglie Zoe Buckingham, è al centro dell’attenzione. Steffy e Brooke, in modo particolare non hanno nascosto il loro sconcerto nei confronti di Thomas.

Le parole di quest’ultimo sembrerebbero aver mandato in tilt Liam Spencer che è convinto che dietro le sue parole si nasconda solo ed esclusivamente la volontà di riconquistare sua moglie Hope Logan. Attraverso dei giochi e dei meccanismi dubbiosi, questo sembrerebbe essere realmente l’obiettivo di Thomas. In modo particolare vuole impietosire Hope che, guardando il piccolo Douglas dispiaciuto e disperato, potrebbe essere lei l’anello di congiunzione che manderebbe all’aria le fittizie nozze. Andrà proprio così? Non ci resta che attendere i prossimi episodi.

Beautiful e le divergenze tra Ridge e Brooke

Se da un lato Hope, Liam, Steffy e Brooke hanno manifestato di non credere assolutamente al modo di fare e alla proposta di matrimonio fatta da Thomas Forrester alla bella Zoe Buckingham, c’è chi comunque è convinto dei buoni sentimenti del ragazzo. Ovviamente parliamo del padre Ridge che sembrerebbe essere ancor di più in rotta di collisione con Brooke Logan.

In questo caso, ancor di più, Thomas sembrerebbe aver sortito l’effetto sperato. Il ragazzo, infatti, sperava vivamente che suo padre potesse incrinare i rapporti con la donna nonché madre della sua amata Hope. A questo punto, l’unica ancor di più presa in giro e al centro di questa pantomima sembrerebbe essere la povera Zoe Buckingham che in questa storia continua ad investire grandi sentimenti. Come andrà a finire questa situazione abbastanza controversa? Lo scopriremo molto presto.