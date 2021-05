Beautiful, anticipazioni 11 maggio: Liam accusa pesantemente Thomas

I fan attendono con trepidazione la puntata odierna di martedì 11 maggio di Beautiful. Il motivo per cui tutti sono così in ansia per scoprire le nuove vicende i beniamini della soap americana è perché ci si aspetta una reazione da Liam in seguito a quanto dichiarato da Thomas Forrester. La proposta di matrimonio fatta a Zoe Buckingham ha sicuramente travolto la quotidianità dello Spencer, del piccolo Douglas e di Hope. Scopriamo tutto quello che accadrà nella puntata odierna.

Le titubanze di Liam Spencer

La puntata odierna di martedì 11 maggio di Beautiful avrà come protagonista assoluto Liam Spencer. Quest’ultimo, a più riprese insieme a Brooke Logan, è sempre stato convinto della falsità delle parole del suo acerrimo nemico Thomas Forrester. E sebbene quest’ultimo abbia voluto organizzare nella sua prestigiosa villa una festa a sorpresa per Zoe Buckingham per farle la proposta di matrimonio, c’è chi invece non ha mai creduto alle sue volontà. Proprio il figlio di Bill ha sempre pensato che dietro l’intento dello stilista ci fosse solo la volontà di intenerire il piccolo Douglas e di sortire in lui una forte reazione. Infatti, quest’ultimo, non accetterebbe né ora né mai una nuova matrigna che sostituisca definitivamente Hope Logan. Anche quest’ultima, infatti, sembrerebbe credere al suo ex e alla sua pantomima organizzata ai danni della povera fidanzata ignara di tutto.

Le strategie machiavelliche di Thomas Forrester

Hope e Zoe Buckingham sono le uniche due che non credono assolutamente alle illazioni di Liam Spencer nella soap americana Beautiful. Dello stesso parere è anche Ridge, padre di Thomas Forrester, che crede nei sentimenti di suo figlio palesati con una proposta di matrimonio plateale nei confronti della sua fidanzata Zoe.

Proprio perché Liam Spencer era al centro della sala quando ha notato la proposta, ha poi inveito con il suo nemico facendogli notare che la sua indole subdola e da manipolatore non lo avrebbe poi portato così lontano. In realtà, come ben sappiamo, la stessa Brooke Logan non ha mai creduto all’atteggiamento del ragazzo e anche lei ha sempre pensato che volesse utilizzare come esca Douglas e buoni sentimenti che sua figlia nutre per lui. Riuscirà a venire a galla la verità? Lo scopriremo nei prossimi episodi.

Beautiful e la vicinanza di Hope a Douglas

Nella puntata odierna di Beautiful, la stessa Hope Logan sarà la protagonista assoluta della puntata. Quest’ultima, infatti, è delusa da Liam Spencer e del bacio scambiato con Steffy e confusa dalla proposta di matrimonio di Thomas a Zoe, si preoccupa del piccolo Douglas.

Infatti, lei non vorrebbe assolutamente che il bimbo soffrisse. Tutta la reazione a catena che si è venuta a creare è solo frutto delle volontà del Forrester che aveva architettato tutto sin dal principio per sortire nei suoi due punti deboli le reazioni che in realtà si stanno verificando.