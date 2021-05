Il Paradiso delle Signore, anticipazioni martedì 11 maggio: Cosimo chiede scusa ad Umberto

La nuova puntata odierna de Il Paradiso delle Signore ritorna come di consueto alle 15:55 su Rai 1. Ancora una volta i protagonisti assoluti saranno Marcello, Agnese e Cosimo. In modo particolare andiamo ad analizzare la fuga organizzata da Salvo e da Armando per far sì che il loro amico possa partire e lasciare Milano prima di incontrare nuovi guai con la giustizia. Il loro stratagemma, però, subirà un forte battuta d’arresto. Scopriamo subito tutto quello che accadrà nella puntata di oggi.

L’amicizia fraterna

Il Paradiso delle Signore continua a fare il pieno di ascolti riuscendo a emozionare il pubblico con tutte le tematiche trattate. Marcello, insieme ad Armando e a Salvo, rappresenta il simbolo dell’amicizia e di colui che sa di poter contare su i due amici fraterni. Nonostante questi siano molto legati a lui, per far sì che non incontri problemi con la giustizia a causa dei loschi problemi con il Mantovano, gli hanno pianificato la fuga dal capoluogo lombardo. Nonostante abbiano curato tutti i dettagli, Ludovica ha saputo tutta la verità e ciò l’ha mandata nello sconforto più totale. L’amore e la passione che la legano al povero Marcello non hanno confini. Nonostante sia tutto pronto per la partenza del giovane cameriere, qualcosa di inaspettato accadrà e soprattutto qualcun altro scoprirà del suo tentativo di fuga.

Agnese scopre tutto

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore, una protagonista in particolare si è molto incuriosita degli atteggiamenti di Salvo e di Armando. Stiamo parlando di Agnese che ha messo alle strette suo figlio per sapere tutta la verità relativa a Marcello e tutto ciò che sta accadendo ultimamente. A quel punto, sia Armando che Salvo hanno deciso di dire tutta la verità. Hanno organizzato un piano di fuga per garantire a Marcello di poter andar via da Milano.

Il loro tentativo è quello di fare in modo che lui possa raggiungere Angela in Australia e riprendere un tenore di vita tranquillo e senza problemi. Purtroppo, però, scopriremo nelle prossime puntate che un fulmine a ciel sereno si abbatterà sui protagonisti. Purtroppo i problemi con la giustizia non saranno del tutto risolti per il ragazzo e per i loschi traffici in cui si era inserito con il perfido Mantovano. Riuscirà a evitare nuovamente la prigione? Lo scopriremo nei prossimi episodi.

Il Paradiso delle Signore e le scuse di Cosimo

Grande protagonista della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore è sicuramente Cosimo. Quest’ultimo, resosi conto della crisi del suo matrimonio con Gabriella, ha deciso di puntare su un atteggiamento più remissivo e sicuramente più razionale.

Dopo aver chiesto scusa a Salvo per i suoi atteggiamenti aggressivi e fuori luogo, ha deciso di compiere un passo ancora più plateale per riconquistare la piena fiducia e l’amore della sua dolce moglie. Ha quindi deciso di chiedere scusa ad Umberto Guarnieri per la sfuriata tenutasi nel famoso circolo di Dante ed Adelaide. Le scuse di Cosimo sono da rilegare alla cose che egli stesso aveva rivolto a Umberto circa l’omicidio di Achille Ravasi. Con questo ennesimo gesto sarà riuscito a riconquistare la fiducia di Gabriella? Ai posteri l’ardua sentenza.