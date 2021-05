Un Posto al Sole, anticipazioni martedì 11 maggio: Roberto Ferri smascherato

La nuova puntata odierna di Un posto al Sole regalerà grandi colpi di scena ai telespettatori. Questa sera martedì 11 maggio alle ore 20:45 circa i protagonisti della soap campana avranno modo di allietare i telespettatori che non vedono l’ora di seguire le vicende di Palazzo Palladini e del Caffè Vulcano. Anche se, ultimamente, a tenere banco è la situazione dei cantieri Flegrei e della posizione parallela e antitetica assunta da Franco Boschi e Roberto Ferri. Proviamo a scoprire tutto quello che accadrà nella puntata di oggi.

Le posizioni divergenti

I fan di Un Posto al Sole sono in trepidante attesa di scoprire finalmente quello che ha in mente realmente Roberto Ferri con il suo atteggiamento stranamente remissivo nei confronti di Pietro Abbate. Infatti, la loro trattativa verso la scissione sembrerebbe procedere a gonfie vele. Per tale ragione, Franco Boschi non ha nascosto il suo sgomento ed è per questo che ha portato avanti le indagini infischiandosene dell’atteggiamento a dir poco strano di Ferri. In realtà, proprio nella puntata odierna, scopriremo un piano di Ferri del tutto inaspettato proprio degno della sua fama che lo contraddistingue ormai da tanti anni nella soap campana.

Leggi anche -> Un Posto al Sole, anticipazioni da lunedì 10 a venerdì 14 maggio: Roberto Ferri cade in rovina

Il crollo di Alberto Palladini

Un Posto al Sole ritorna questa sera con tutti gli eventi relativi soprattutto ai cantieri Flegrei. Le due posizioni di Franco Boschi e Roberto Ferri finalmente confluiranno in quello che il piano di Ferri ai danni di Pietro Abbate. In realtà, però, i fan avranno anche modo soprattutto di assistere al crollo emotivo di Alberto Palladini.

Quest’ultimo, dopo essere stato licenziato da Barbara Filangieri ha ricevuto nuovamente una porta in faccia dalla sua ex compagna Clara Curcio. Quest’ultima ha deciso di ritrovare la serenità e la felicità insieme al suo piccolo figlio Federico e senza dover dipendere più dalle grinfie del suo ex compagno malvagio e traditore. Proprio per tale ragione, l’uomo si ritroverà ad affrontare un periodo ricco di ostacoli e di momenti negativi e difficili da superare. Riuscirà a rialzare la china e soprattutto a cambiare la sua indole cattiva? Lo scopriremo nei prossimi episodi.

Un Posto al Sole e la richiesta di aiuto di Sasà

Guido e Mariella all’interno di Un Posto al Sole rappresentano anche un po’ le spalle su cui poggiarsi per il simpatico Salvatore Cerruti.

Leggi anche -> Un Posto al Sole, anticipazioni lunedì 10 maggio: Alberto Palladini in crisi totale

Dopo aver fatto da collante per far sì che questo ultimo riprendesse i rapporti con la sorella Bice, ora Sasà ritorna a Palazzo Palladini come un fulmine a ciel sereno. Infatti, questa volta, manifesta di voler riprendere i rapporti con il suo dottore speciale. Come ben sappiamo, Sasà aveva lasciato Bruno proprio per l’atteggiamento nei confronti della cara sorella Bice Cerruti. Riusciranno i coniugi Del Bue a ottenere il massimo anche in questa impresa? Ai posteri l’ardua sentenza.