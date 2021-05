Amici, Anbeta Toromani confessa: “Ho litigato con Maria De Filippi”

A breve andrà in onda su canale 5 l’attesissima finale del programma Amici di Maria De Filippi. Gli allievi arrivati fino in fondo sono 5: 2 ballerini e 3 cantanti. Tra gli allievi più noti c’è sicuramente la bravissima Anbeta Toromani. Ha confessato di aver litigato con la padrona di casa. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

La verità di Anbeta sul litigio

Anbeta si è messa alla prova nel talent show più noto della Mediaset nell’edizione del 2002 proponendosi come ballerina di danza classica. Purtroppo ha sfiorato la vittoria per un pelo, dal momento che il primo posto è stato dato tramite il televoto alla cantante Giulia Ottonello. È stata una delle ballerine più brave di tutti i tempi di Amici. Non a caso rientrava nelle grazie della severa maestra Alessandra Celentano. Grazie alla popolarità ottenuta, ha potuto esibirsi sui palchi più prestigiosi del mondo, interpretando ruoli di spicco in opere come Romeo e Giulietta e Lo Schiaccianoci. Del resto ha sempre detto che il teatro era il suo sogno. Durante un breve periodo faceva anche parte del corpo di ballo dei professionisti,. Infatti molti ricorderanno sicuramente le coreografie che realizzava con Kledi Kadiu. A un certo punto non è più comparsa nel piccolo schermo, dunque in tanti si sono chiesti il motivo della sua assenza. Secondo fonti attendibili pare che alla conduttrice non garbavano i suoi metodi di insegnamento.

“Non fare l’étoile che prende e se ne va”

“Chi fa il mio lavoro ha un livello diverso, i commenti deve farli a casa sua e non davanti ad un ragazzo di vent’anni. Rispetto voi ballerini professionisti e vi trovo bravissimi, ma ogni tanto vi lasciate andare nei commenti. Specie tu, Anbeta. Non fare l’étoile che prende e se ne va”. Queste sono state le parole pronunciate dalla De Filippi che sono sono state gradite dalla diretta interessata. Per questo motivo non ha esitato a fare le valige e andare via definitivamente dal programma. Attualmente Anbeta continua a danzare senza sosta. Si esibisce nei teatri e per molte compagnie di un certo spicco. Durante le prove de La danza del cigno ha conosciuto Alessandro Macario, ovvero il suo fidanato. La passione, dunque, le ha permesso di trovare l’amore.

Il regolamento della finale

Sabato 15 maggio andrà in onda l’attesissima finale di Amici. A differenza delle edizioni precedenti, sono in finale 5 giovani: Aka7even, Sangiovanni, Deddy, Alessandro Cavallo e Giulia Stabile. “Alcune manches saranno valutate per il 50% attraverso il televoto del pubblico da casa e per il restante 50% dalle giurie tecniche presenti in studio; alcune manches potrebbero essere valutate esclusivamente dalle giurie tecniche, altre manches esclusivamente dal televoto del pubblico da casa. Nella manche finale, i due concorrenti rimasti in gara si esibiranno in una serie di sfide che saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore del programma”. Ecco il regolamento riportato sul web.

