Amici 2021: chi sono i cinque finalisti e gli eliminati? Maria sorprende i ragazzi

I giochi sono fatti: dopo un percorso fatto di sfide ed esibizioni è stata composta la finale di Amici di Maria De Filippi. Ecco cos’è successo nella semifinale del talent show, che ha visto le squadre lottare per un posto verso la vittoria finale del programma.

La semifinale di Amici di Maria De Filippi si è aperta con la spiegazione, da parte della conduttrice, del nuovo regolamento: accantonata la sfida tra squadre, a tenere banco è stata la sfida singola tra categorie. In ogni manche è stato stabilito un finalista, il primo a conquistare due punti.

La prima manche ha visto contrapporsi Tancredi, Aka7even e Deddy in una tripla sfida. A conquistare il primo posto disponibile per la finale è stato Aka7even che, accantonato il triangolo amoroso con Raffale e Martina, ha deciso di dedicarsi solo alla musica.

Aka7even e Giulia sono i primi finalisti di Amici 2021

Grande gioia in studio per il primo finalista di Amici 2021: Anna Pettinelli si commuove per il suo allievo, nonostante i numerosi scontri avuti con lui. “Vorrei baciarlo e abbracciarlo. E’ una testa dura ma è un talento”, dice l’insegnante. Tocca poi ai ballerini sfidarsi e tra Alessandro, Serena e Giulia è proprio quest’ultima a stringere tra le mani la maglia che simboleggia il passaggio in finale. Caricata dagli applausi scroscianti del pubblico la ballerina si lascia andare ad un intenso abbraccio con il cantante Sangiovanni: tra i due è nata una relazione molto seguita dal pubblico del talent.

I giudici passano poi a decretare il terzo finalista tra i cantanti rimasti in gara: per la squadra Zerbi-Celentano ci sono Deddy e Sangiovanni, mentre per la squadra Arisa-Cuccarini c’è Tancredi. I tre ragazzi sembrano supportarsi a vicenda senza dimostrare alcuna rivalità, ma solo una grande voglia di sfruttare al massimo questa trasmissione come trampolino di lancio. Dopo le tre esibizioni è Sangiovanni ad essere proclamato terzo finalista: il cantante ringrazia la scuola di Amici per avergli fatto trovare il suo posto nel mondo.

Resta da capire chi tra gli 4 ultimi concorrenti ancora in gara andrà in finale, o meglio, conquisterà l’ultimo posto disponibile. Tancredi, Alessandro, Serena e Deddy sono supportati dai rispettivi insegnanti che, incitati da Maria De Filippi, ne decantano doti e crescita. A prendere la parola sono i professori che li hanno accompagnati in questo percorso all’interno della scuola: un momento davvero emozionante che ha reso bene l’idea di squadra che si cela dietro ogni singola esibizione di cantanti e ballerini.

Sorpresa per gli allievi di Amici: i finalisti sono cinque

I ragazzi vengono rimandati in casetta: scopriranno il nome del quarto finalista lontano dallo studio. La voce di Maria irrompe all’interno di quella che è ormai diventata l’iconica abitazione degli allievi di Amici, annunciando ad Alessandro la buona notizia: è lui ad aver conquistato la maglia della finale. Ma c’è spazio ancora per una sorpresa: in studio viene chiamato Deddy che scopre così di essere il quinto finalista di Amici 2021.

Serena e Tancredi salutano i loro amici ad un passo dalla finale: a loro Maria riserva grandi complimenti e parole di elogio. Non sono riusciti ad arrivare all’ultima puntata, ma di sicuro sono arrivati nel cuore del pubblico che li sosterrà nelle loro future scelte professionali.