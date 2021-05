Diritto e Rovescio, Claudia Fusani contro Del Debbio e Cruciani sul turismo

La giornalista Claudia Fusani è stata ospite del programma Diritto e Rovescio e ha affrontato il tema del turismo. Ha mostrato al pubblico delle prove concrete, ma il conduttore Paolo Del Debbio e Giuseppe Cruciani non hanno sostenuto ciò che ha detto. Ecco tutti i dettagli.

Fusani ospite di Del Debbio

Claudia Fusani è nata a Firenze il 16 aprile 1962 e si è laureata in letteratura italiana con 110 e lode. Dopo la laurea si è subito dedicata al mondo giornalistico. Infatti ha collaborato 20 anni con la Repubblica e 9 con L’Unità. Da un po’ di tempo sta collaborando con il sito news Tiscali.it e quando ha la possibilità conduce Carte scoperte sul Tgcom 24. E’ sposata con Claudio Giua, un collega, dal 2012. Oltre al lavoro hanno in comune anche la passione del tennis. Non si hanno informazioni sulla prole e ciò dimostra che ama tutelare la privacy, nonostante sia un personaggio di spicco della televisione italiana. Spesso è ospite in programmi che trattano argomenti di politica e attualità. Di recente, per esempio, è stata invitata da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4. Tra le varie tematiche affrontate c’è quella relativa al turismo italiano travolto dalla pandemia. Ecco le sue parole incoraggianti.

“La gente ha più timore, ma…”

Diritto e rovescio è un programma che tratta di politica in onda ogni giovedì in prima serata dal 7 marzo 2019. Tra i vari ospiti ultimamente si è presentata la Fusani che ha dato la giusta carica positiva ai telespettatori: “Il turismo si sta riprendendo, i dati che ci danno questo ci dicono”. La giornalista ha mostrato un ottimismo incoraggiante, nonostante il fattore psicologico stia incidendo molto nella vita dell’intero pianeta. In effetti sarà difficile tornare alla vita di prima, anche quando questo delicato periodo storico sarà un lontano ricordo. Poi ha proseguito: “L’anno scorso di questi tempi eravamo felici perché la Sardegna era piena e la gente faceva festa, poi è successo in tutto il mondo quello che sappiamo. La gente ha più timore, ma il turismo si sta riprendendo“. Uno dei presenti, ovvero Giuseppe Cruciani, l’ha guardata con occhio diffidente, così non ha esitato a giustificare le sue parole con prove tangibili: “Ma le prenotazioni sono tutte piene, certo non nelle città d’arte purtroppo ma per esempio nelle località di mare”.

Un’opinione diversa

“Dicono che gli americani non vedono l’ora di venire in Italia, ma c’è troppa incertezza su orari, coprifuoco e discoteche. E così vanno in Grecia e Spagna. E questo non perché sono cattivi, o perché quei paesi sono più pazzi di noi o vogliono far esplodere i contagi, ma evidentemente perché sono più pronti di noi”. Ecco la risposta di Cruciani che conferma l’idea del tutto opposta a quella della Fusani. Chi avrà ragione? Per scoprirlo non ci resta che attendere l’arrivo dell’estate.

