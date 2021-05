Anticipazioni Verissimo sabato 8 maggio: Elisa Isoardi e i protagonisti di Amici

Appuntamento fisso per i telespettatori di Canale 5 con il sabato pomeriggio di Verissimo: anche l’8 maggio il programma andrà in onda sotto la guida di Silvia Toffanin. Quali saranno gli ospiti di questa puntata?

Tanti protagonisti del piccolo schermo saranno ospiti questa settimana di Silvia Toffanin, padrona di casa del sabato pomeriggio di Canale 5.

Oltre agli ultimi eliminati del talent show Amici di Maria De Filippi, che sta per giungere alla conclusione, nel salotto di Verissimo arriverà anche l’ex naufraga Elisa Isoardi, di ritorno dall’Isola dei Famosi.

Raffaele e Samuele: da Amici a Verissimo, intervista ai talenti

Cresce l’attesa per le interviste di Silvia Toffanin agli ultimi due eliminati di Amici di Maria De Filippi: in studio ci saranno il cantante Raffaele Renda e il ballerino Samuele Barbetta. A poche ore dalla semifinale del talent show di Canale 5, i due si metteranno a nudo sia da un punto di vista artistico che privato. Samuele racconterà della sua esperienza nella scuola, esperienza che lo ha visto mettere in campo tutte le sue doti da coreografo: oltre a ballare, Samuele ha parlato con il suo corpo, lanciando messaggi importanti.

Anche Raffaele, talentuoso cantante del Sud, troverà posto nel salotto della Toffanin, dove sicuramente si cercherà di scoprire qualcosa in più rispetto al triangolo amoroso che ha tenuto banco nei mesi passati in casetta, quello tra Renda, Aka7even e la ballerina Martina Miliddi. Come si saranno evolute le cose ora che Martina e Raffaele sono fuori dalla scuola?

Non solo allievi, ma anche insegnanti: tra gli ospiti ci saranno anche Anna Pettinelli e Veronica Peparini, che partecipano al serale in tandem, pronte a sostenere i loro ragazzi fino all’ultima puntata. Le due professioniste del mondo della danza e della musica racconteranno di come stanno vivendo questi ultimi decisivi giorni che le separano dal gran finale.

Elisa Isoardi rientra dall’Isola dei Famosi: il racconto dell’ex naufraga

Spazio anche all’amore: Silvia accoglie Paola Di Benedetto e il fidanzato Federico Rossi, una coppia molto amata dal pubblico. Nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, quella in cui Paola era concorrente ed è stata poi vincitrice, la loro relazione ha appassionato molto il pubblico da casa. Dopo qualche momento di crisi, i due appaiono più innamorati che mai e svelano a Silvia i loro progetti futuri.

Da un reality di Canale 5 all’altro, per scoprire i segreti dell’Isola dei Famosi. Elisa Isoardi, una delle protagoniste assolute di quest’edizione del programma che mette alla prova i vip in una sfida di sopravvivenza, sarà in studio per raccontare com’è andata e per parlare dei suoi progetti futuri in Mediaset. Con grande dispiacere del pubblico, la bella presentatrice è stata costretta a ritirarsi a causa di un infortunio all’occhio. L’esperienza da naufraga non si è conclusa come lei si sarebbe aspettata, ma ha portato con sé dall’Honduras un bagaglio di emozioni importanti che desidera condividere con chi l’ha seguita anche in questa inedita avventura. Quali retroscena svelerà ai telespettatori della Toffanin?